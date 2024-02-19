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VAR kayıtları açıklanıyor! Tüm futbol severler bu saate kilitlendi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.02.2024 15:35 | Son Güncelleme:
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TFF, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarının 20 Şubat Salı günü saat 20.00'de TFF YouTube kanalından yayınlanacağını açıkladı.

VAR kayıtları açıklanıyor! Tüm futbol severler bu saate kilitlendi

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın VAR konuşmaları sesli ve görüntülü olarak yayınlanacak.

SALI GÜNÜ 20.00'DE

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  1. hafta maçlarının VAR kayıtlarının ne zaman açıklanacaği belli oldu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre; TFF'den yapılan açıklamada "Süper Lig’in 26. Haftasının SAHADA İNCELEME yapılan VAR KAYITLARI 20 Şubat Salı günü (yarın) saat 20.00’de TFF YouTube kanalından yayınlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

SADECE VAR MONİTÖRÜNE GİDİLEN POZİSYONLAR

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Sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulamanın kullanılacağı açıklandı.

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