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Var mısın Yok musun'da 500 bin TL kazanan Ülkühan Yılmaz son haliyle şaşırttı!

16.11.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok yarışmacının büyük umutlarla katıldığı Var mısın Yok musun programından 500 bin TL ile ayrılan Ülkühan Yılmaz, değişimiyle dikkat çekti.

Var mısın Yok musun'da 500 bin TL kazanan Ülkühan Yılmaz son haliyle şaşırttı!

Acun Ilıcalı'nın unutulmaz programı Var mısın Yok musun ile milyonların tanıdığı bir isme dönüşen Ülkühan Yılmaz, yarışmadan sonra sırra kadem bastı.

Hamdi Bey'in 128 bin TL'lik teklifini reddeden Ülkühan Yılmaz'ın kutusundan 500 bin TL çıkmıştı.

Var mısın Yok musun'da 500 bin TL kazanan Ülkühan Yılmaz son haliyle şaşırttı!

İŞTE SON HALİ

O dönem 560 TL maaşla çalışan Ülkühan Yılmaz, yaşadığı mobbing nedeniyle istifa etmiş, tüm umudunu Var mısın Yok musun'a bağlamıştı.

Var mısın Yok musun'da 500 bin TL kazanan Ülkühan Yılmaz son haliyle şaşırttı!

''500 bin TL'yi kazandıktan sonra 2 gün kendime gelemedim'' diyen Yılmaz, kendisine bir araba alacağını söylemişti.

Var mısın Yok musun'da 500 bin TL kazanan Ülkühan Yılmaz son haliyle şaşırttı!

Acun Ilıcalı, Ülkühan Yılmaz'ın 500 bin TL'yi kazanmasını ''Üzerimden büyük bir yük kalktı'' sözleriyle yorumlamıştı.

Var mısın Yok musun'da 500 bin TL kazanan Ülkühan Yılmaz son haliyle şaşırttı!

Aslen Kayserili olan Ülkühan Yılmaz, 10 kardeşiyle birlikte anne ve babasız büyüdü. Çalışmak için İstanbul'a gelen Yılmaz'ın beyninde tümör çıktı. 2 ameliyat geçiren Ülkühan Yılmaz, zor günlerin ardından sağlığına kavuştu.

Var mısın Yok musun'da 500 bin TL kazanan Ülkühan Yılmaz son haliyle şaşırttı!

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