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Var Mısın Yok Musun’la ünlenen Evren’in son hali şaşırttı! “Yaşıyorsun bu hayatı”

20.03.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Var Mısın Yok Musun programı yarışmacılarından olan Evren Doğru yarışmanın unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı Var Mısın Yok Musun’a katılan görme engelli Evren Doğru’nun son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

Var Mısın Yok Musun’la ünlenen Evren’in son hali şaşırttı! “Yaşıyorsun bu hayatı”

Var Mısın Yok Musun programı yarışmacılarının son halleri merak konusu oldu. Yarışmanın sevilen isimlerinden olan Evren Doğru adeta yıllara meydan okuyor. Var Mısın Yok Musun’dan 100 bin TL alarak ayrılan Doğru bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Sevilen ismin son hali çok şaşırttı.

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2007 yılında yayın hayatına başlayan Var mısın Yok Musun yarışmasıyla ün kazanan görme engelli Evren Doğru sempatik tavırları ile yarışmanın sevilen isimleri arasında yer almıştı.

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Instagram hesabını aktif olarak kullanan Doğru’nun fotoğraflarına yorum yapan isimler arasında aynı dönem yarışmada yer aldığı Nursel Ergin de bulunuyor.

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Değişimi ile dikkat çeken Doğru’nun fotoğraflarına takipçileri “Nitelikli dolandırıcılık bu artık”, “Ooo yakışıklı”, “Yaşıyorsun bu hayatı” yorumlarında bulunuyorlar.

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