Var mısın Yok musun'la ünlenen Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne iş yapıyor! Acun Ilıcalı'nın favorisiydi

Sempatik tavırlarıyla Var mısın Yok musun yarışmasına damga vuran Mevlüt Acaroğlu, yeni mesleğiyle şaşırttı.

İlk bölümü 2007 yılında ekrana gelen Var mısın Yok musun yarışmasından birçok isim gelip geçti. Bunlardan biri de Konyalı Mevlüt Acaroğlu'ydu.

Var mısın Yok musun'dan 10 TL ile ayrılan Mevlüt Acaroğlu, yarışma sonrası annesi Naciye Acaroğlu ile birlikte çeşitli reklam filmlerinde rol aldı.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye de katılan Acaroğlu, Ana Kuzusu isimli televizyon programını sundu.

Şimdilerde evli ve çocuklu olan Mevlüt Acaroğlu, medya sektöründen çekildi.

Daha önce İstanbul'da bir giyim mağazası işleten Mevlüt Acaroğlu, bir süredir emlak danışmanlığı yapıyor.

Hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşan Acaroğlu, adeta yıllara meydan okuyor.





