MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Var mısın Yok musun'la ünlenen Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne iş yapıyor! Acun Ilıcalı'nın favorisiydi

Var mısın Yok musun'la ünlenen Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne iş yapıyor! Acun Ilıcalı'nın favorisiydi

08.11.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var mısın Yok musun programıyla akıllara kazınan Mevlüt Acaroğlu, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. Acaroğlu'nun yeni işi bakın neymiş...

Var mısın Yok musun'la ünlenen Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne iş yapıyor! Acun Ilıcalı'nın favorisiydi

Sempatik tavırlarıyla Var mısın Yok musun yarışmasına damga vuran Mevlüt Acaroğlu, yeni mesleğiyle şaşırttı.

İlk bölümü 2007 yılında ekrana gelen Var mısın Yok musun yarışmasından birçok isim gelip geçti. Bunlardan biri de Konyalı Mevlüt Acaroğlu'ydu.

Var mısın Yok musun'la ünlenen Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne iş yapıyor! Acun Ilıcalı'nın favorisiydi

Var mısın Yok musun'dan 10 TL ile ayrılan Mevlüt Acaroğlu, yarışma sonrası annesi Naciye Acaroğlu ile birlikte çeşitli reklam filmlerinde rol aldı.

Var mısın Yok musun'la ünlenen Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne iş yapıyor! Acun Ilıcalı'nın favorisiydi

Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye de katılan Acaroğlu, Ana Kuzusu isimli televizyon programını sundu.

Var mısın Yok musun'la ünlenen Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne iş yapıyor! Acun Ilıcalı'nın favorisiydi

Şimdilerde evli ve çocuklu olan Mevlüt Acaroğlu, medya sektöründen çekildi.

Var mısın Yok musun'la ünlenen Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne iş yapıyor! Acun Ilıcalı'nın favorisiydi

Daha önce İstanbul'da bir giyim mağazası işleten Mevlüt Acaroğlu, bir süredir emlak danışmanlığı yapıyor.

Var mısın Yok musun'la ünlenen Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne iş yapıyor! Acun Ilıcalı'nın favorisiydi

Hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşan Acaroğlu, adeta yıllara meydan okuyor.

Var mısın Yok musun'la ünlenen Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne iş yapıyor! Acun Ilıcalı'nın favorisiydi

Var mısın Yok musun'la ünlenen Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne iş yapıyor! Acun Ilıcalı'nın favorisiydi

Var mısın Yok musun'la ünlenen Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne iş yapıyor! Acun Ilıcalı'nın favorisiydi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enişteyle öpüşme sahnesine tepki yağıyordu! Ünlü isimden sert sözlerEnişteyle öpüşme sahnesine tepki yağıyordu! Ünlü isimden sert sözler
"Midem bulandı" yorumları gelince..."Midem bulandı" yorumları gelince...
Kadının kalçasına elini koyup poz verdi! "Yatağınızdaki performansınıza..."Kadının kalçasına elini koyup poz verdi! "Yatağınızdaki performansınıza..."
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Mevlüt Acaroğlu var mısın yok musun acar

En Çok Okunan Haberler

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Adana'dan çıktı beş parasız dünyayı gezdi! Evsiz Halil Kaptan'ın hikayesi duygulandırdı: 'Çocukken istismara uğradım annem bu son derdi...'

Adana'dan çıktı beş parasız dünyayı gezdi! Evsiz Halil Kaptan'ın hikayesi duygulandırdı: 'Çocukken istismara uğradım annem bu son derdi...'

Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...

Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...

2023 asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?

2023 asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?

200 bin TL promosyon, bugün hesaplarda

200 bin TL promosyon, bugün hesaplarda

İlginizi Çekebilir

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.