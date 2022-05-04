'Var mısın Yok musun?' yarışmasında 150 bin TL kazanmıştı! İşte kıvırcık Metin'in son hali...

Şansa dayalı Var mısın Yok musun yarışma programında yarışan kişi kutuları açtırıyor, kutusundaki miktarı kazanıyor ya da kendisine gelen teklifi kabul ediyordu. Yarışmanın unutulmaz isimlerinden biri de sempatik tavırlarıyla akıllara kazınan kıvırcık Metin olmuştu.

İŞTE KIVIRCIK METİN'İN SON HALİ

Metin Avşar, 2007-2010 yılları arasında yayınlanan ve Acun Ilıcalı tarafından sunulan Var mısın Yok musun yarışmasıyla akıllara kazındı.

Eğitimini Sakarya Üniversitesinde alan Avşar, yarışmadan kazanacağı parayla ailesine ve eğitimine katkı sağlamak istediğini belirtmişti. Var mısın Yok musun yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Metin Avşar, 150 bin TL'yi kazanarak yarışmadan ayrılmıştı.

5 Kasım 1986 İstanbul doğumlu 36 yaşındaki Metin Avşar şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Metin Avşar, 7. çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğunu zor şartlar altında tamamladı. Masraflarını karşılamak için tatil dönemlerinde çalıştı.

"AİLEME EV ALMAK İSTİYORUM"

Yarışmanın popüler olduğu dönemlerde konuşan Avşar, "Ben yılbaşı akşamı halkın oylarıyla yarışmaya hak kazandım. 155 bin TL ile aileme ev almak istiyorum. Bir yandan da Sakarya Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuyorum. Bundan sonrası için büyüklerimiz (Acun Bey'den bahsediyor) neyi takdir ederse onu en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Çocuk programı, sunuculuk ve 'Çılgın Dersane'nin dizi versiyonu için oyunculuk teklifi var. Ajans'tan iki teklif aldım. Ama televizyon garantili bir iş değil. Öncelikle okulumu bitirmek istiyorum." demişti.





