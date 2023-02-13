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Var olmak nasıl yazılır? Var olmak ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

12.02.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede yazımı karıştırılan pek çok sözcük vardır. Bu sözcükler arasında yaygın olarak karıştırılan durumlardan biri de iki kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan sözcüklerdir. Bazı durumlarda ayrı yazılan birleşik kelimeler kafa karışıklığına neden olur. Özellikle de birleşik kelime ve birleşik fiil arasındaki farkın anlaşılmaması da bu hatalara neden olur. Var olmak sözcüğü de ayrı mı bitişik mi yazılır konusunda fikir ayrılıklarına sebep olur. Peki, var olmak nasıl yazılır?

Var olmak nasıl yazılır? Var olmak ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İki ayrı sözcüğün bir arada kullanılması ile birleşik kelimeler oluşur. Bu birleşik kelimeler çeşitli dil bilgisi kurallarına uygun olarak birleşik ya da ayrı şekilde yazılır. Türk Dil Kurumu kaynaklarında ayrı yazılan birleşik kelimeler konusunda detaylı olarak durumlar ve kurallar açıklanmıştır. Birleşik kelimelerin yanı sıra yine bu kelimelerle benzer oluşma yollarıyla türetilen birleşik fiiller bulunur. Var olmak sözcüğünün de sıklıkla varolmak şeklinde kullanıldığı görülür bu da sözcüğün doğru yazımı hakkında kafa karışıklığı oluşturur.

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Var olmak nasıl yazılır?

İki kelimeden oluşan bu sözcük yazımı sırasında ayrı olarak mı birleşik olarak mı yazılması gerektiği konusunda ikilem yaratır. Var ve olmak sözcüklerinin bir arada kullanılması ile oluşan sözcük bulunmak, yaşamak ve sağ olmak anlamlarına gelir. Var olmak TDK kaynaklarında ayrı olarak yazılan birleşik fiiller arasında yer alır. Etmek, eylemek, olmak ve kılmak yardımcı fiilleriyle oluşturulan kelimeler birleşik fiildir. Var olmak doğru yazılışı da bu bağlamda etmek, edilmek, olmak gibi yardımcı fiillerle kurulan birleşik fillerin ilk kelimesinde bir ses düşmesi olmaması taktirde ayrı şekilde yazılmasıdır. Var olmak yazımı sırasında ayrı yazım doğru kabul edilir.

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Var olmak bitişik mi yazılır?

Var olmak sözcüğünün yazımı bazı yerlerde “varolmak” şeklinde görülebilir. Bu durum iki ayrı sözcükten oluşan bu kelimenin ayrı mı birleşik mi yazıldığı konusunda karışıklığa sebep olur. "Var olmak ayrı mı yazılır?" sorusunun cevabı hayır olarak verilebilir. “Var olmak, yok olmak, göç etmek, dans etmek, kabul etmek” gibi fiillerin ayrı yazılması doğru yazılış olarak kabul edilir. “Varolmak” şeklindeki yazım yanlıştır. Var olmak sözcüğünün doğru yazılışı cümle içinde örneklerle açıklanabilir:

  • Var olmanın derin kaygıları içinde yaşıyordu. (Bu cümlede sözcük doğru şekilde kullanılmıştır.)
  • O ortamda varolmak beni büyük ölçüde rahatsız ediyor. (Bu cümledeki kullanım hatalı olarak kabul edilir.)
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