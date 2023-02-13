Yayınevi nasıl yazılır? Yayınevi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İki farklı sözcüğün bir araya gelerek oluştuğu kelimelere birleşik kelimeler denir. Birleşik kelimelerin bazıları ayrı yazılırken bazıları ise bitişik yazılır. Dil bilgisi kurallarında detaylı olarak anlatılan konuda hangi durumlarda ayrı yazıldığı belirtilir. Yayınevi sözcüğü de birleşik kelimeler arasında yer alır ve yazımı çoğunlukla karıştırılır. Kelimenin bazı yerlerde yayın evi şeklinde bazı yerlerde ise yayınevi şeklinde yazıldığı görülür. Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan doğru şekilde yazılışı bitişik olarak belirtilmiştir.

Yayınevi nasıl yazılır?

Kitap dergi ve diğer basılı içeriklerin hazırlanıp basımını ve satışını yapan yer yayınevidir. Yayınevi sözcüğü dilimizde yazımı en sık karıştırılan sözcüklerden biridir. Yayınevi yazımı sırasında karıştırılan durum sözcüğün bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığıdır. Bunun yanı sıra yayın ve yayım kelimelerinin de sıklıkla karıştırılması, yayınevi kelimesinin yazılışı konusunda da hataya düşürebilir. Yazım kurallarına göre ev sözcüğü ile kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Yayınevi TDK kaynaklarında bitişik şekilde yazılır. Doğumevi, huzurevi, gözlemevi gibi sonu ev sözcüğü ile biten diğer sözcükler de bitişik şekilde yazılmalıdır. Yayınevi doğru yazılışı da bitişik olmalıdır. “Yayın evi” şeklindeki kullanım hatalıdır.

Yayınevi bitişik mi yazılır?

Yayın ve ev sözcüklerinin bir araya gelerek oluşan bitişik kelimenin doğru yazımı karıştırılabiliyor. Yayınevi ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi yazılır araştırılır. Türk Dil Kurumu bitişik yazılan birleşik kelimeler başlığındaki yazım kurallarında sonu ev ile biten sözcüklerin bitişik yazımının doğru olduğu belirtilir. Sözcüğün doğru şekilde kullanımı örnek cümleler ile pekiştirilebilir: