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Yayınevi nasıl yazılır? Yayınevi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

12.02.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kitap, dergi ve diğer yazılı kaynakların basıldığı yerler yayınevleridir. Günümüzde basılı olarak bulunan tüm kaynaklar yayınevlerinden çıkmaktadır. Yazım yanlışı yapılan sözcüklerden biri de yayınevidir. İmla kurallarına uygun şekilde yazılması gereken sözcükler zaman zaman karıştırılabiliyor. Sözcükleri doğru şekilde kullanmak oldukça önemlidir. Sıklıkla yayın evi olarak yazılan sözcüğün ayrı mı bitişik mi yazıldığı merak konusudur. Peki, yayınevi nasıl yazılır?

Yayınevi nasıl yazılır? Yayınevi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İki farklı sözcüğün bir araya gelerek oluştuğu kelimelere birleşik kelimeler denir. Birleşik kelimelerin bazıları ayrı yazılırken bazıları ise bitişik yazılır. Dil bilgisi kurallarında detaylı olarak anlatılan konuda hangi durumlarda ayrı yazıldığı belirtilir. Yayınevi sözcüğü de birleşik kelimeler arasında yer alır ve yazımı çoğunlukla karıştırılır. Kelimenin bazı yerlerde yayın evi şeklinde bazı yerlerde ise yayınevi şeklinde yazıldığı görülür. Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan doğru şekilde yazılışı bitişik olarak belirtilmiştir.

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Yayınevi nasıl yazılır?

Kitap dergi ve diğer basılı içeriklerin hazırlanıp basımını ve satışını yapan yer yayınevidir. Yayınevi sözcüğü dilimizde yazımı en sık karıştırılan sözcüklerden biridir. Yayınevi yazımı sırasında karıştırılan durum sözcüğün bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığıdır. Bunun yanı sıra yayın ve yayım kelimelerinin de sıklıkla karıştırılması, yayınevi kelimesinin yazılışı konusunda da hataya düşürebilir. Yazım kurallarına göre ev sözcüğü ile kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Yayınevi TDK kaynaklarında bitişik şekilde yazılır. Doğumevi, huzurevi, gözlemevi gibi sonu ev sözcüğü ile biten diğer sözcükler de bitişik şekilde yazılmalıdır. Yayınevi doğru yazılışı da bitişik olmalıdır. “Yayın evi” şeklindeki kullanım hatalıdır.

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Yayınevi bitişik mi yazılır?

Yayın ve ev sözcüklerinin bir araya gelerek oluşan bitişik kelimenin doğru yazımı karıştırılabiliyor. Yayınevi ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi yazılır araştırılır. Türk Dil Kurumu bitişik yazılan birleşik kelimeler başlığındaki yazım kurallarında sonu ev ile biten sözcüklerin bitişik yazımının doğru olduğu belirtilir. Sözcüğün doğru şekilde kullanımı örnek cümleler ile pekiştirilebilir:

  • Kitabın ilk basımı yayınevinden bu yıl sonu çıkacak. (Bu cümle doğru kullanıma örnek olarak verilebilir.)
  • Yayın evi karikatürlerin tamamını bir ciltte toplayarak basacağını duyurdu. (Bu cümlede yayınevi sözcüğü hatalı kullanılmıştır.)
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