Röportaj nasıl yazılır, röportaj yazımı nasıl olmalıdır? Röportaj mı röpörtaj mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Röportajlar, gazeteler ya da sanatsal dergilerde yer aldığı için herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir edebî türdür. Özellikle gazete ve gazetecilikle iç içedir ve bu türle paralel bir gelişme gösterir. Siyasal, ekonomik, toplumsal gibi halkı ilgilendiren konularda da yazılabilir. Röportajlar yapılan değerlendirmelerin ve incelemelerin aynen aktarıldığı değil şahsi görüşlerle yorumlanıp aktarıldığı bir türdür. Röportaj kelimesi konuları bakımından da halkla iç içe olduğu için günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Yabancı kökenli ve telaffuzu zor olması sebebiyle sıklıkla yanlış yazıldığı görülür.

Röportaj nasıl yazılır?

Röportaj gazetenin yanı sıra gezi yazılarıyla ve sanatsal kaygıyla iç içe olması edebiyat türü kabul edilir. Sorular ve cevaplardan oluşan röportaj soruşturma, inceleme ve araştırmaya dayanmasıyla bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına da yardım eden bir tür olmuştur. Türkçede doğru yazımı karıştırılan kelimelerden olan röportaj kelimesi röportaj mı röpörtaj mı ikilemine düşürür. Peki, günlük hayatla da ilişkili olan bu kelimenin TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Telaffuzuyla da insanları zorlayan bir kelime olan röportaj metnin bütünlüğünü korumak için doğru yazılmaya dikkat edilmelidir. Doğru yazılış şekli röportaj şeklinde olan kelimenin yanlış olan farklı yazılış şekilleri vardır. Roportaj, röpörtaj, ropörtaj şeklinde yazılışları yanlış kabul edilirken röportaj TDK kaynaklarına göre doğru kabul edilen yazılış şeklidir. Yanlış yazılış şekillerinin sıklıkla kullanılması doğru yazılış şeklinin unutulmasına da sebep olabilir.

Röportaj doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Türkçede birçok kelimenin doğru yazılışı karıştırılır. Röportaj kelimesi de bu kelimelerden biridir. Türkçeye Fransızcadan geçen röportaj yazımı TDK kaynaklarına göre "röportaj" şeklinde olmalıdır. Bunun dışında yazılan diğer kelimelerin hepsi yanlış yazılmış kabul edilir. Doğru ve yanlış yazımları ile örnek cümleler ile konu tam olarak pekiştirilebilir: