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Vazgeçmek nasıl yazılır? Vazgeçmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

12.02.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük yaşamda iletişim kurmak için sözcüklerden yararlanılır. Farklı anlamları ifade eden sözcüklerin yazımlarında dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Türkçe yazım ve dil bilgisi konusunda oldukça kolay anlaşılan bir dil olsa da bazı sözcüklerin yazımı karıştırılabilir. Özellikle birleşik sözcüklerin yazımı sırasında sıklıkla yanılgılar yaşanabilir. Yazımı karıştırılan sözcüklerden biri de vazgeçmektir. Peki, vazgeçmek nasıl yazılır?

Vazgeçmek nasıl yazılır? Vazgeçmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Vazgeçmek kelimesi yazılırken karıştırılan nokta sözcüğün ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığıdır. Kelime anlamı kendi hakkı olan herhangi bir şeyi istememek, alışkanlık ve bağımlılığı bırakmak ve kararlardan, verilen sözlerden dönmek olan vazgeçmek sözcüğü günlük konuşma dilinde de yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. Yazım yanlışı yapılan bu kelime bazı kaynaklarda “vaz geçmek” olarak yazılabiliyor. Bu durum sözcüğün ayrı mı bitişik mi yazıldığı konusunda kafa karışıklığına neden olabiliyor. Türk Dil Kurumu sözlüğü doğru yazımları öğrenmek için yararlanılabilecek bir kaynaktır. Kaynakta sözcüğün doğru yazımı vazgeçmek şeklinde belirtilmiştir.

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Vazgeçmek nasıl kazılır?

Sözcüklerin doğru yazımını bilmek ve doğru şekli ile kullanmak dilimizi etkili bir şekilde kullanmanın temel kurallarından biridir. Her gün yüzlerce sözcükte yazım yanlışları yapılabiliyor. Bu yanlışlar cümle düşüklüklerinin yanı sıra anlam bozulmalarına da neden olabiliyor. Vazgeçmek yazımı da yaygın olarak yanlış yapılan sözcüklerden biridir. "Vazgeçmek ayrı mı yazılır?" sorusu kafaları karıştırır. Sözcüklerin doğru yazımı için TDK sözlüğünden yararlanabilir. Vazgeçmek TDK kaynaklarında bitişik olarak yazımının doğru olduğu belirtilir. Bu bağlamda "vaz geçmek" şeklindeki kullanım hatalı bir kullanım olacaktır.

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Vazgeçmek doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Dil bilgisi kurallarında yer alan yazım ve imla hataları hem günlük yaşamda hem de çeşitli sınavlarda önemli konular arasında yer alır. Yazımı yaygın olarak karıştırılan sözcüklerin doğru yazılışını bilmek her alanda avantaj sağlar. Yazımı karıştırılan sözcüklerden biri olan vazgeçmek bitişik mi yazılır konusu pek çok kişiyi tereddütte bırakır. Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan sözlüğe bakıldığı taktirde doğru yazımının bitişik şekilde vazgeçmek olarak belirtildiği görülür. Örnek olarak:

  • Vazgeçmenin bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. (Doğru)
  • Seninle bu konu hakkında konuşmaktan vaz geçtim. (Yanlış)
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