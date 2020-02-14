VAR sisteminde devrim gibi değişiklik geliyor!

İtalya Futbol Federasyonu, VAR sisteminde takımlara "itiraz hakkı verilmesi" önerisini FIFA'ya sunduğunu ve testlerin Serie A'da yapılmasına hazır olduklarını açıkladı.
Onay verilirse, kulüpler VAR'a başvurulmayan pozisyonlarda itiraz ederek, hakemlerin pozisyonu tekrar incelemesini isteyebilecek. Federasyonun yaptığı açıklamada, bu yenilikle birlikte tartışmaların azalacağı kaydedildi. Öte yandan Serie A takımlarının da bu kararı desteklediği ve FIFA'nın IFAB ile yapacağı görüşmeler sonrasında olumlu cevap vermesinin beklendiği belirtildi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 'de, bu sezon başlayan uygulamayla, koçlara 1'er itiraz hakkı verildi. Hakemler hocaların itirazlarını ekrandan izliyor ve kararı açıklıyor.
(SPORX)
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