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VAR sisteminde devrim gibi değişiklik geliyor!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.02.2020 11:01 | Son Güncelleme

İtalya Futbol Federasyonu, VAR sistemine büyük bir yenilik getirmek için harekete geçti.

VAR sisteminde devrim gibi değişiklik geliyor!

İtalya Futbol Federasyonu, VAR sisteminde takımlara "itiraz hakkı verilmesi" önerisini FIFA'ya sunduğunu ve testlerin Serie A'da yapılmasına hazır olduklarını açıkladı.

Onay verilirse, kulüpler VAR'a başvurulmayan pozisyonlarda itiraz ederek, hakemlerin pozisyonu tekrar incelemesini isteyebilecek. Federasyonun yaptığı açıklamada, bu yenilikle birlikte tartışmaların azalacağı kaydedildi. Öte yandan Serie A takımlarının da bu kararı desteklediği ve FIFA'nın IFAB ile yapacağı görüşmeler sonrasında olumlu cevap vermesinin beklendiği belirtildi.

NBA'DE KULLANILIYOR

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 'de, bu sezon başlayan uygulamayla, koçlara 1'er itiraz hakkı verildi. Hakemler hocaların itirazlarını ekrandan izliyor ve kararı açıklıyor.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Futbol Federasyonu VAR fifa

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Tff istifa. yıllardır her karar cimbomun lehine. bütün MHK cimbomun adamlarıyla doldu fetö derin devleti zamanında.
bizim hakemler bu durumda da eyyam yapmaya devam eder.stada gore maca gore duruma gore karar vermekten vazgecmezler.
itiraz hakki mantikli ama izleyip goremeyen hakemler var onlari napcaz
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