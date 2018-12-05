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VAR'sız Süper Lig Puan Durumu nasıl olurdu?

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 05.12.2018 20:17 | Son Güncelleme

Süper Lig'de geride kalan 14. haftaya Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) damga vurdu. Peki VAR olmadan takımların ligdeki sıralamalası nasıl olurdu? Eski hakem Deniz Çoban'ın Twitter hesabından paylaştığı puan durumuna göre ortaya çıkan ilginç sonuç...

VAR'sız Süper Lig Puan Durumu nasıl olurdu?

Süper Lig'de VAR'sız Puan Durumu

1- Başakşehir 29 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 1- Başakşehir 30 PUAN

1- Başakşehir 29 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 1- Başakşehir 30 PUAN

2- Galatasaray 29 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 4- Galatasaray 24 PUAN

2- Galatasaray 29 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 4- Galatasaray 24 PUAN

3- Kasımpaşa 28 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 2- Kasımpaşa 26 PUAN

3- Kasımpaşa 28 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 2- Kasımpaşa 26 PUAN

4- Bursaspor 24 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 10- Bursaspor 19 PUAN

4- Bursaspor 24 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 10- Bursaspor 19 PUAN

5- Antalyaspor 23 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 5- Antalyaspor 23 PUAN

5- Antalyaspor 23 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 5- Antalyaspor 23 PUAN

6- Trabzonspor 22 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 7- Trabzonspor 22 PUAN

6- Trabzonspor 22 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 7- Trabzonspor 22 PUAN

7- Beşiktaş 21 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 3- Beşiktaş 24 PUAN

7- Beşiktaş 21 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 3- Beşiktaş 24 PUAN

8- Yeni Malatyaspor 21 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 6- Yeni Malatyaspor 22 PUAN

8- Yeni Malatyaspor 21 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 6- Yeni Malatyaspor 22 PUAN

9- Konyaspor 20 PUAN- ŞU ANKİ PUAN DURUMU 8- Konyaspor 21 PUAN

9- Konyaspor 20 PUAN- ŞU ANKİ PUAN DURUMU 8- Konyaspor 21 PUAN

10- Sivasspor 20 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 12- Sivasspor 18 PUAN

10- Sivasspor 20 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 12- Sivasspor 18 PUAN

11- Göztepe 19 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 11- Göztepe 18 PUAN

11- Göztepe 19 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 11- Göztepe 18 PUAN

12- Ankaragücü 18 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 9- Ankaragücü 20 PUAN

12- Ankaragücü 18 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 9- Ankaragücü 20 PUAN

13- Erzurumspor 15 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 14- Erzurumspor 14 PUAN

13- Erzurumspor 15 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 14- Erzurumspor 14 PUAN

14- Aytemiz Alanyaspor 15 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 13- Alanyaspor 15 PUAN

14- Aytemiz Alanyaspor 15 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 13- Alanyaspor 15 PUAN

15- Akhisarspor 12 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 16- Akhisarspor 13 PUAN

15- Akhisarspor 12 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 16- Akhisarspor 13 PUAN

16- Kayserispor 12 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 17- Kayserispor 12 PUAN

16- Kayserispor 12 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 17- Kayserispor 12 PUAN

17- Çaykur Rizespor 11 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 18- Rizespor 10 PUAN

17- Çaykur Rizespor 11 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 18- Rizespor 10 PUAN

18- Fenerbahçe 10 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 15- Fenerbahçe 14 PUAN

18- Fenerbahçe 10 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 15- Fenerbahçe 14 PUAN
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