VAR'sız Süper Lig Puan Durumu nasıl olurdu?
Süper Lig'de VAR'sız Puan Durumu
1- Başakşehir 29 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 1- Başakşehir 30 PUAN
2- Galatasaray 29 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 4- Galatasaray 24 PUAN
3- Kasımpaşa 28 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 2- Kasımpaşa 26 PUAN
4- Bursaspor 24 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 10- Bursaspor 19 PUAN
5- Antalyaspor 23 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 5- Antalyaspor 23 PUAN
6- Trabzonspor 22 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 7- Trabzonspor 22 PUAN
7- Beşiktaş 21 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 3- Beşiktaş 24 PUAN
8- Yeni Malatyaspor 21 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 6- Yeni Malatyaspor 22 PUAN
9- Konyaspor 20 PUAN- ŞU ANKİ PUAN DURUMU 8- Konyaspor 21 PUAN
10- Sivasspor 20 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 12- Sivasspor 18 PUAN
11- Göztepe 19 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 11- Göztepe 18 PUAN
12- Ankaragücü 18 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 9- Ankaragücü 20 PUAN
13- Erzurumspor 15 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 14- Erzurumspor 14 PUAN
14- Aytemiz Alanyaspor 15 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 13- Alanyaspor 15 PUAN
15- Akhisarspor 12 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 16- Akhisarspor 13 PUAN
16- Kayserispor 12 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 17- Kayserispor 12 PUAN
17- Çaykur Rizespor 11 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 18- Rizespor 10 PUAN
18- Fenerbahçe 10 PUAN - ŞU ANKİ PUAN DURUMU 15- Fenerbahçe 14 PUAN
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