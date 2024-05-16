'VAR' tarih mi oluyor? İngiltere Premier Lig'den olay yaratan hamle

Bir süredir tüm Avrupa'da uygulanan VAR sistemi için tarihi hamleler geliyor. Gelecek sezon için İngiltere Premier Lig VAR oylaması yapacak.
VAR uygulamasını geçtiğimiz aylarda İsveç kaldırmış ve bu durumu UEFA'ya bildirmişti. Futbolun doğasına aykırı olduğunu belirten İsveç federasyonu, kulüplerden izin alarak VAR uygulamasını kaldırmıştı.
Premier Lig ekiplerinin bazıları VAR'ın kaldırılmasını istiyor. The Athletic'te yer alan habere göre; İngiliz ekiplerinin çoğu ise VAR'ın devam etmesini istiyor. Sezon sonunda yapılacak oylamaya göre nihai karar verilecek.