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'VAR' tarih mi oluyor? İngiltere Premier Lig'den olay yaratan hamle

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.05.2024 08:14
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Premier Lig ekiplerinin gelecek sezon VAR'ın devam edip etmemesi konusunda oylama yapacağı açıklandı. Birçok kulübün futbolun doğasına aykırı gördükleri VAR için tarihi bir karar alınabilir.

'VAR' tarih mi oluyor? İngiltere Premier Lig'den olay yaratan hamle

Bir süredir tüm Avrupa'da uygulanan VAR sistemi için tarihi hamleler geliyor. Gelecek sezon için İngiltere Premier Lig VAR oylaması yapacak.

İSVEÇ KALDIRMIŞTI

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VAR uygulamasını geçtiğimiz aylarda İsveç kaldırmış ve bu durumu UEFA'ya bildirmişti. Futbolun doğasına aykırı olduğunu belirten İsveç federasyonu, kulüplerden izin alarak VAR uygulamasını kaldırmıştı.

ÇOĞUNLUK SAĞLANIRSA İNGİLTERE DE KALDIRACAK

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Premier Lig ekiplerinin bazıları VAR'ın kaldırılmasını istiyor. The Athletic'te yer alan habere göre; İngiliz ekiplerinin çoğu ise VAR'ın devam etmesini istiyor. Sezon sonunda yapılacak oylamaya göre nihai karar verilecek.

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