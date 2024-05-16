'VAR' tarih mi oluyor? İngiltere Premier Lig'den olay yaratan hamle

Bir süredir tüm Avrupa'da uygulanan VAR sistemi için tarihi hamleler geliyor. Gelecek sezon için İngiltere Premier Lig VAR oylaması yapacak.

İSVEÇ KALDIRMIŞTI

VAR uygulamasını geçtiğimiz aylarda İsveç kaldırmış ve bu durumu UEFA'ya bildirmişti. Futbolun doğasına aykırı olduğunu belirten İsveç federasyonu, kulüplerden izin alarak VAR uygulamasını kaldırmıştı.

ÇOĞUNLUK SAĞLANIRSA İNGİLTERE DE KALDIRACAK

Premier Lig ekiplerinin bazıları VAR'ın kaldırılmasını istiyor. The Athletic'te yer alan habere göre; İngiliz ekiplerinin çoğu ise VAR'ın devam etmesini istiyor. Sezon sonunda yapılacak oylamaya göre nihai karar verilecek.





