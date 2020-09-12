SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı

VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.09.2020 21:07 | Son Güncelleme

Galatasaray, Gaziantep FK karşısında VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı.

VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı

Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray'ın evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta erken bir penaltı kararı çıktı.

  1. dakikada Galatasaray'da Feghouli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut, ceza alanı içinde Kubilay Aktaş'tan geri döndü. Pozisyonun ardından VAR hakemi Atilla Karaoğlan, maçın orta hakemi Bahattin Şimşek'i pozisyonu incelmesi için ekrana davet etti.

Bahattin Şimşek incelemenin ardından elle oynamayı tespit etti ve Galatasaray lehine penaltıyı verdi. Topun başına gelen Falcao, 8. dakikada penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREğlenceli başladı, tatsız bittiEğlenceli başladı, tatsız bitti
CANLI | Galatasaray - GaziantepCANLI | Galatasaray - Gaziantep
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Trabzonspor resmen açıkladı
Trabzonspor resmen açıkladı
Bülent Korkmaz görevinden istifa etti
Bülent Korkmaz görevinden istifa etti
Yeni transferlere lisans çıkartamadılar
Yeni transferlere lisans çıkartamadılar
TFF 3 hakemin koronavirüse yakalandığını açıkladı
TFF 3 hakemin koronavirüse yakalandığını açıkladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
G.Saraylı futbolcu, evli sevgilisiyle yakalandı!
G.Saraylı futbolcu, evli sevgilisiyle yakalandı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı
G.Saray - Gaziantep FK maçında tartışmalı pozisyon!
Fatih Terim'den Mert Hakan Yandaş cevabı: Galatasaray seçenek olamaz
Fatih Terim'den Mert Hakan Yandaş cevabı!
Galaatsaray - Gaziantep FK maçı canlı izle | GS Antep canlı | bein sports
G.Saray'ın rakibi Gaziantep FK
CANLI | Galatasaray - Gaziantep
CANLI | Galatasaray - Gaziantep
Galatasaray'ın rakibi Neftçi, ligdeki ikinci maçını kaybetti
G.Saray'ın rakibi ligin ikinci haftası kaybetti
Galatasaray transferi için Seri kanadından resmi açıklama geldi!
Galatasaray'a geri mi dönüyor? Açıklandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.