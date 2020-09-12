VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı

Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray'ın evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta erken bir penaltı kararı çıktı.
Bahattin Şimşek incelemenin ardından elle oynamayı tespit etti ve Galatasaray lehine penaltıyı verdi. Topun başına gelen Falcao, 8. dakikada penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi.
CANLI | Galatasaray - Gaziantep
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