YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Varank, Bilim ve Teknoloji Komisyonu yapılanmasını dinledi

Varank, Bilim ve Teknoloji Komisyonu yapılanmasını dinledi

DÜZCE HABERLERİ  | 26.12.2020 09:36 | Son Güncelleme

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası(DTSO) Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Murat Taştepe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret ederek oluşumu tamamlanan ve ilk yılını dolduran Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun faaliyetleri, kapsamı ve oluşum modeli hakkında bilgiler verdi.Düzce Üniversitesi, Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü ve DTSO ortaklığıyla kurulan Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nda Düzce Üniversitesi’nden üst düzey akademisyenlerin, Milli Eğitim Müdürü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Milli Eğitim kanadından ilgili eğitmen kadrosu ile DTSO Üyesi Teknoloji Firmalarından katılımcıların yer aldığını belirten Komisyon Başkanı Murat Taştepe, DTSO’nun son yıllarda Düzce’de yakalamış olduğu sinerji ile kamu kurumları, üniversite ve odanın bu projede de büyük ivme yakaladığını ifade etti.

Varank, Bilim ve Teknoloji Komisyonu yapılanmasını dinledi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası(DTSO) Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Murat Taştepe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret ederek oluşumu tamamlanan ve ilk yılını dolduran Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun faaliyetleri, kapsamı ve oluşum modeli hakkında bilgiler verdi.
Düzce Üniversitesi, Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü ve DTSO ortaklığıyla kurulan Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nda Düzce Üniversitesi’nden üst düzey akademisyenlerin, Milli Eğitim Müdürü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Milli Eğitim kanadından ilgili eğitmen kadrosu ile DTSO Üyesi Teknoloji Firmalarından katılımcıların yer aldığını belirten Komisyon Başkanı Murat Taştepe, DTSO’nun son yıllarda Düzce’de yakalamış olduğu sinerji ile kamu kurumları, üniversite ve odanın bu projede de büyük ivme yakaladığını ifade etti. Düzce Teknopark binasında kuluçka merkezi kurularak burada öğrenci ve dış paydaşların ortak çalışmalar yaptıklarını, ticarileşebilecek projelerin start up aşamasından nihai ticarileşme aşamasına kadar mentörlük destekleri verildiğini, melek yatırımcılar ile proje sahiplerinin bir araya getirildiğini de Varank’a ileten Taştepe, komisyonun diğer illerde de yapılanmasına destek verebileceklerini ve ulusal bir konsey oluşturulması halinde Milli Teknoloji hamlesine olumlu katkılar sunabileceklerini de sözlerine ekledi.
DTSO Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun hazırlamış olduğu sunum dosyalarını inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, detaylı araştırma ve incelemeleri yaptıktan sonra yeniden konuyla alakalı görüşlerini ileteceğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Düzce Namaz Vakitleri 26 Aralık Cumartesi

İmsak
06:39
Sabah
08:11
Öğle
13:01
İkindi
15:20
Akşam
17:40
Yatsı
19:07

Düzce Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Cumartesi

Can Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Çuhallı Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.