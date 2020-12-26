Varank, Bilim ve Teknoloji Komisyonu yapılanmasını dinledi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası(DTSO) Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Murat Taştepe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret ederek oluşumu tamamlanan ve ilk yılını dolduran Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun faaliyetleri, kapsamı ve oluşum modeli hakkında bilgiler verdi.

Düzce Üniversitesi, Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü ve DTSO ortaklığıyla kurulan Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nda Düzce Üniversitesi’nden üst düzey akademisyenlerin, Milli Eğitim Müdürü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Milli Eğitim kanadından ilgili eğitmen kadrosu ile DTSO Üyesi Teknoloji Firmalarından katılımcıların yer aldığını belirten Komisyon Başkanı Murat Taştepe, DTSO’nun son yıllarda Düzce’de yakalamış olduğu sinerji ile kamu kurumları, üniversite ve odanın bu projede de büyük ivme yakaladığını ifade etti. Düzce Teknopark binasında kuluçka merkezi kurularak burada öğrenci ve dış paydaşların ortak çalışmalar yaptıklarını, ticarileşebilecek projelerin start up aşamasından nihai ticarileşme aşamasına kadar mentörlük destekleri verildiğini, melek yatırımcılar ile proje sahiplerinin bir araya getirildiğini de Varank’a ileten Taştepe, komisyonun diğer illerde de yapılanmasına destek verebileceklerini ve ulusal bir konsey oluşturulması halinde Milli Teknoloji hamlesine olumlu katkılar sunabileceklerini de sözlerine ekledi.

DTSO Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun hazırlamış olduğu sunum dosyalarını inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, detaylı araştırma ve incelemeleri yaptıktan sonra yeniden konuyla alakalı görüşlerini ileteceğini ifade etti.

