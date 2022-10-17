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Vardiya değişikliği talebini kabul etmedi, patlamadan kurtuldu

17.10.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasra'daki maden ocağında yaşanan patlamada vardiya değiştirmeyerek patlamadan kurtulan işçi Muhammed Başol, kurtarma çalışmalarında aktif rol aldı - Başol: - "Rabb'im sizi sevdiklerinize bağışlayacaksa, nasıl ki o gün kurtulan arkadaşlarımız oldu, onlar gibi sizi bağışlıyor"

EMRE AYVAZ/ÖMER ÜRER - Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde çalışan maden işçisi Muhammed Başol, arkadaşının vardiya değişikliği talebini kabul etmeyince maden ocağında yaşanan patlamadan kurtuldu.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende 7 yıldır çalışan 38 yaşındaki 1 çocuk babası Başol, arkadaşının vardiya değişikliği talebini kabul etmedi ve patlamanın yaşandığı gün 00.00-08.00 saatlerinde ocakta çalıştı.

Mesai sonrası evinde dinlenirken akşam saatlerinde patlama haberini alması üzerine hemen maden sahasına giden Başol, arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi.

Vardiya değişikliği talebinde bulunan maden işçisi de işi dolayısıyla yöneticilerinden izin aldığı için Başol gibi patlamadan kurtuldu.

- "Kimisi evladını kimisi eşini kimisi babasını sordu"

Maden işçisi Muhammed Başol, AA muhabirine, patlama bölgesine gitmeden önce durumu sormak için iş yerini aradığını belirterek, "Çok ciddi bir durum olmadığını ümit ettiklerini söylediler, biz de o ümitle oraya vardık. Tabii saatler ilerledikçe işin gerçek boyutu, acı boyutu önümüze serildi." dedi.

Ocağa inen ilk ekiplerden olduklarını dile getiren Başol, "Yaralı arkadaşlarla iletişimimiz, birçoğuyla beraber dışarı çıktığımız, şehit arkadaşlarımızla yukarı çıktığımız oldu. Eksi 300-350 kotunda kazadaki veya yardıma gelen arkadaşlarla temasımız oldu. Her biri birdi, ben de kömür karası olarak çıktım, onlar da..." şeklinde konuştu.

Başol, "Kolay değil. Birçoğumuz o manzarayı gördüğümüz zaman yüreğimiz kaldırmaz belki ama o esnada Rabb'im kuvvet veriyor, güç veriyor. Orada dirençli kalabiliyorsunuz, orada kalan arkadaşlarınıza el ayak olabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Patlama bölgesinde herkesin yakınlarından bir haber beklediğini anlatan Başol, şöyle devam etti:

"Bekleyenler bizi gördüğünde kimisi evladını kimisi eşini kimisi babasını sordu. İyi olmalarını diledik, 'İnşallah kavuşacağız.' dedik. Çaba sarf ettik ve dua ettik. Bütün ekipler içerideki arkadaşları kurtarmak için canla başla çaba gösterdi, kimse oturmadı. En alttaki işçisinden en yetkilisine kadar herkes yetişebildiği, ulaşabildiği yerde elini uzattı. Bir ablamız nişanlısını sordu, daha bir aylık nişanlıydı. Cevap verememek yoruyor, bir şey biliyorsunuz, cevap veremiyorsunuz ya o size ağır geliyor."

- "O vardiyada o arkadaşların yerine ben de olabilirdim"

Başol, "Rabb'im sizi sevdiklerinize bağışlayacaksa, nasıl ki o gün kurtulan arkadaşlarımız oldu, onlar gibi sizi bağışlıyor. Vardiya da işe geleceğimiz yöneticilerimiz tarafından yazılıyor. O vardiyada o arkadaşların yerine ben de olabilirdim, bu, o günkü takdiri ilahi." diye konuştu.

Vardiya değişimini yöneticilerinin bilgisi dahilinde yaptıklarını aktaran Başol, "Elbette her insanın bir hatası, kusuru var ama her insanın da Rabb'im tarafından korunduğu nokta var. Yeri gelir bir insanın, yeri gelir dili olmayan bir hayvanın duasını alırsınız. Kimin duasını aldık bilmiyorum, inşallah onun duasıyla evladımıza, ailemize kavuşmuşuzdur." ifadelerini kullandı.

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