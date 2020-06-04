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Varol, Merzifon’da incelemede bulundu

AMASYA HABERLERİ  | 04.06.2020 16:59 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Dr.

Varol, Merzifon’da incelemede bulundu

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişinde yapılması planlanan kavşak ve polis uygulama noktası oluşturulması düşünülen alanda inceleme gerçekleştirdi.
Merzifon OSB’yi ziyaret eden Vali Varol, OSB girişinde yapılması planlanan kavşak ve polis uygulama noktası oluşturulması düşünülen alanı inceledi. Varol, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve diğer yetkililerle yapılacak çalışma konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Değerlendirme sonrası açıklama yapan Varol, “Devletimizin desteği ve girişimcilerimizin gayretiyle hayata geçirilen yatırımlar ve hizmete giren fabrikalarla Merzifon OSB’nin ilimiz ekonomisi ile istihdamına olan katkısının artarak devam edecek” dedi.
Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş’ın genişleme alanındaki yatırımlar konusunda brifing verdiği toplantıda, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve Merzifon OSB yönetim kurulu üyeleri Sadık Dağcı, İsa Gür ve Aziz Taşkın da yer aldı.

Varol, Merzifon’da incelemede bulundu

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