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Varto’da kan bağışı kampanyası

MUŞ HABERLERİ  | 22.09.2020 09:34 | Son Güncelleme

Kızılay Muş Şubesi tarafından Varto ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına polis memurları yoğun ilgi gösterdi.Belediye İş Hanı önüne getirilen Kızılay otobüsüne gelen İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve İlçe Müftüsü Bayram Öztürk ile beraberindekiler kan verdiler.

Kızılay Muş Şubesi tarafından Varto ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına polis memurları yoğun ilgi gösterdi.
Belediye İş Hanı önüne getirilen Kızılay otobüsüne gelen İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve İlçe Müftüsü Bayram Öztürk ile beraberindekiler kan verdiler. Kızılay Varto Şubesi Başkanı Hamza Sezgin Yonat, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile diğer kurumların kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Türkiye genelinde kana ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin yıllık kan ihtiyacı yaklaşık 2 milyon 200 bin ünite civarındadır. Kan ihtiyacını karşılamak üzere korona virüs tedbirlerinin normalleşme dönemine geçmesi ile birlikte Muş’un Varto ilçesinde kampanya başlatmış bulunmaktayız. Emniyet Müdürümüz Şeref Gök ile çalışanları ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile öğretmenler ve İlçe Müftüsü Bayram Öztürk ile imamlar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Bu tutumlarından dolayı kendilerine teşekkür ederim. Varto ilçesi, kültürel ve sosyal etkinliklerde entelektüel seviyesi diğer ilçelere göre yüksek bir ilçemizdir. 18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise Kızılay başkanlığının daveti üzerine kan vermeye geldiklerini belirterek. “Kan vereceğiz. İlçemizde sürekli üç ayda bir kan bağışı yapılıyor. Varto bu konuda çok duyarlı, kurum olarak bizde 450 personelle kan bağışına destek veriyoruz. Sonuçta bu verilen kanlar gün gelecek bizimde ihtiyacımız olacak. Herkesi kan vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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