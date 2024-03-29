Varto’da sandık kurulu başkanları seçim torbalarını teslim aldı

Varto İlçe Seçim Kurulu Başkanı Neslihan Yenilmez ile İlçe Seçim Müdürü Hamza Dik yönetiminde yapılacak olan seçimde, biri seyyar olmak üzere 226 sandıkta oy kullanma işlemi yapılacak. 20 bin 913 kişinin oy kullanacağı ilçede, sandık kurulu başkanları da seçim torbalarını alarak görev yerlerine gitmeye başladılar.

Varto İlçe Seçim Kurulu’na giderek seçim torbalarını alan sandık kurulu başkanları, öncelikle torbalarında bulunması gereken evrakları, mühürleri ve diğer malzemeleri kontrol etti. Kontrolün ardından seçim torbaları, İlçe Seçim Kurulu görevlilerince mühürlenerek sandık başkanlarına verildi.





