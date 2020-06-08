Vasco da Gama Başkanı da Sneijder'i ikna etmeye çalışıyor

Galatasaray'da önemli başarılar elde eden Sneijder ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 35 yaşındaki efsane futbolcu geçtiğimiz yaz futbol kariyerine son verdi. Galatasaray'da özellikle Hasan Şaş'ın ayrılığı sonrası teknik ekipte ismi anılmaya başlandı. Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, hakkında canlı yayında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

"Sneijder ile beraber Katar ekibi Al Gharafa'da birlikte çalıştınız, öğrencinizdi, Sneijder, Türkiye'de hangi takıma teknik direktör veya antrenör olarak geliyor?" şeklindeki soru üzerine Uygun: "Sneijder kendisini geliştiriyor, antrenörlük konusunda eğitimler alıyor. İyi bir Galatasaraylı ve Galatasaray taraftarı tarafından da çok seviliyor. Ajax'ta zaten altyapı eğitimi konusundaki eğitimine devam ediyor. İleriki süreçteki hayallerinden biri Galatasaray'da teknik direktör olmak." dedi.

"NET BİR KARAR VERMİŞ DEĞİL"

Aynı şekilde İnter'de Real Madrid'de teknik direktör olmak istiyor. Bildiğim kadarıyla Real Madrid'de teknik ekibe katılması konusunda bir arzu var. Ama Sneijder şu anda net bir karar vermiş değil. Tabiki Fatih Terim hocamız çağırırsa Galatasaray'a koşa koşa gelir. Onun dışında şuraya gidecek buraya gelecek diye bir durum şu an yok. Belki bir teklif gelirse o takıma teknik direktör olarak gelebilir. Ona bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.