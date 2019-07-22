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Vasiyeti 42 yıl sonra gerçekleşti! Kemikleri kefenlenip karton kutuyla getirildi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.07.2019 10:59 | Son Güncelleme

Mardin'in Derik ilçesinden göç ettiği İzmir'de 1977 yılında 39 yaşındayken geçirdiği mide kanaması sonucu hayatını kaybeden 5 çocuk babası Ahmet Perinçek'in Karabağlar'daki mezarı, 42 yıl sonra vasiyeti üzerine memleketi Derik'e nakledildi. Perinçek'in kemikleri kefenlenip, karton bir kutuya koyularak Derik'e getirilip, gömüldü.

Nakliyecilik yapan 1938 doğumlu Ahmet Perinçek, memleketi 1969'da Mardin'in Derik ilçesinden İzmir'e göç etti. İzmir'in Karabağlar ilçesine yerleşen Perinçek, henüz 39 yaşındayken 1977 yılında geçirdiği mide kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

5 çocuk babası Perinçek'in cenazesi, memleketi Derik'e defnedilmesi yönündeki vasiyetine rağmen o günün şartları gereği Karabağlar'daki Paşa Köprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KEMİKLERİ KEFENLENİP KARTON KUTUDA DEFNEDİLDİ

Perinçek'in çocukları, babalarının vasiyeti üzerine mezarın, Mardin'in Derik ilçesine taşınması için yetkililere başvurdu. İzmir'de kimseleri olmadığı belirlenen Perincek'in mezarının Derik'e taşınmasına karar verildi. Mezarı açılan Perinçek'in kefenlenen kemikleri karton kutuya koyulup, Derik'e getirildi ve Cevizpınar Mahallesi'ndeki Mahmudo Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi. Perinçek'in çocukları, defin işlemi sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

Perinçek'in en büyük oğlu 62 yaşındaki Mihdi Perinçek, babasının vasiyetini yerine getirdiklerini söyledi. Babasını kaybettiğinde 20 yaşında olduğunu belirten Perinçek, "1969'da ailece İzmir'e gittik. Babam 1977'de, 39 yaşındayken mide kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi. Babamız orada defnedildi, daha sonra hepimiz memleketimize geldik. O, yalnız kaldı orada. Toprağının hasretini çekiyordu. Vasiyeti vardı. Biz de onun hasretini çekiyorduk. 42 sene sonra gittik İzmir'den getirdik. Aile kabristanında babasının, annesinin ve eşinin yanına defnettik. En azından senede birkaç defa gelip, onunla dertleşeceğiz, dua edeceğiz. Göçmen göç ettiği yerde sahipsizdir. Belki İzmir'de akrabaları olsaydı, tedavisi yapılır, bugün yaşardı. Günümüzde mide kanamalarının riski yok" dedi.

Ahmet Perinçek'in kızı 53 yaşındaki Süreyya Zeren de "Babamın mezarını 42 yıl sonra İzmir'den getirdik. Duygulu anlar yaşadık. Yeni vefat etmiş gibi etkilendik, duygulandık. Allah kimsenin başına getirmesin" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
mardin izmir mezar vasiyet

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