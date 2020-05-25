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VASKİ Genel Müdürü Kaplan, personellerle bayramlaştı

VAN HABERLERİ  | 25.05.2020 08:27 | Son Güncelleme

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Ramazan Bayramı dolayısıyla nöbetçi personelleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.Korona virüsü nedeniyle maske ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yapılan bayramlaşmada, nöbetçi olarak mesai yapan personellerin bayramını kutlayan Genel Müdür Kaplan, Ramazan ayı boyunca yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Ramazan Bayramı dolayısıyla nöbetçi personelleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Korona virüsü nedeniyle maske ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yapılan bayramlaşmada, nöbetçi olarak mesai yapan personellerin bayramını kutlayan Genel Müdür Kaplan, Ramazan ayı boyunca yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan; Makine İkmal Garajı ile 1 ve 2 Nolu su depolarında gerçekleşen bayramlaşmada yaptığı konuşmada, ülkenin korona virüsü salgınından dolayı olağanüstü bir durum yaşadığını ve eski bayramların da yaşanmadığını söyledi. Bu durumda bile halkın sıkıntı yaşamaması için her türlü fedakarlığı yapan, sahadaki başarının mimarı olan personellerinin takdire şayan çalışmalar yaptığına dikkat çeken Kaplan, "Hükümetimizin aldığı yerinde tedbirlerle ülkemiz çok yakında normale dönecektir. Bu zor günlerde büyük emek harcayan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ailenizle birlikte mutlu ve sağlıklı bir bayram diliyorum" şeklinde konuştu.
VASKİ Makine İkmal Garajında yapılan bayramlaşma törenine Genel Müdür Yardımcıları Abdulvahap Gezgen ve Emre Eşme, daire başkanları, birim müdürleri ve görevli personeller katıldı.

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