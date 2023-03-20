VASKİ’den planlı su kesintisi uyarısı

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi’nde bulunan 1 Nolu su deposu ve terfi merkezinde yer alan trafoların bakım-onarım çalışması ve buna bağlı olarak oluşacak enerji kesintisi nedeniyle; Van merkez ilçelerine bağlı mahallelerin genelinde 21 Mart 2023 tarihinde saat 00.30-05.30 saatleri arasında (Pazartesi gününü Salı’ya bağlayan gece) planlı su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bakım ve onarım çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte sular tekrardan verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

