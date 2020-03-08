Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Balıkesir'de ilçe kurultayına katıldı

BALIKESİR (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Balıkesir'de partisinin Altıeylül İlçe Kurultayı'na katıldı

Kentte bir otelde düzenlenen kurultayda konuşan Perinçek, Türkiye'nin çok ciddi tehlikelerle baş başa bırakılmak istendiğini söyledi.

Perinçek, "ABD ve İsrail, Türkiye'nin önüne bir tuzak kurmuşlardı. Türkiye'yi yalnızlaştırma amacını taşıyorlardı. ABD'nin İsrail'le birlikte Türkiye'ye kurduğu tuzağı, Türkiye-Rusya ittifakıyla bozduk. Bu dünya tarihinin önünü açan son derece önemli bir olaydır." dedi.

Türkiye'yi dostlarından koparıp Suriye'deki karmaşaya sürmeye çalışanlar olduğunu savunan Perinçek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye-Suriye savaşı olsun, Türkiye dostlarından ayrılsın kopsun, Rusya'yla, İran'la, Irak'la karşı karşıya gelsin. Amerika ve İsrail'in tuzağına Türkiye düşsün ve yalnız Türkiye değil, Rusya, İran, mazlumlar dünyası ve yükselen dünya, uygarlığın yeni öncüleri Amerika'nın tuzağına düşsünler. Hem Doğu Akdeniz'de hem Batı Asya'da, Ege'de, Karadeniz'de bütün cephelerde Türkiye çok ciddi tehdit ve tehlikelerle baş başa kalsın. Bu tuzak bozuldu. Vatan Partisi'nin 27 Şubat'taki gösterdiği başarı gerçekten tarih yapan bir başarıdır. Herkesin şaşkın olduğu o günde Vatan Partisi hem tuzağı gösterdi hem de çıkış yollarını gösterdi. Türk devletinin, ordusunun, milletinin o karanlıkta ortaya çıktı. Vatan Partisi'nin öncü tavırlarıyla buluştu, birleşti ve Türkiye o Amerika-İsrail tuzağını bertaraf etti. Rusya ile tuzağı bozduk."

Perinçek, kurultayda seçilen yeni yönetime başarılar diledi.

