YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Vatan Partisinden ucuz elektrik için kamulaştırma önerisi

Vatan Partisinden ucuz elektrik için kamulaştırma önerisi

08.02.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: - "Kamu eliyle yenilenebilir ve ucuz enerji üreten modellere geçilmelidir"

İSTANBUL (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, üretim ve güvenlik için kamulaştırmaya gidilerek halka ucuz elektrik verilmesi önerisinde bulundu.

Perinçek, partisinin İstanbul İl Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan ve Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu ile düzenlediği basın toplantısında, halkın ucuz elektrik talebinin haklı olduğunu, kamulaştırmayla bu konuda köklü çözüm üretilebileceğini söyledi.

Elektrik başta olmak üzere enerji fiyatlarına gelen yüksek zamların, halkın, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, bütün üreticilerin belini bükerek üretim şevkini kırdığını savunan Perinçek, "Tek çözüm kamulaştırma. Enerji dağıtımı kamu hizmetidir. Dahası enerjide halkçı çözüm ülke güvenliği için şarttır. Enerji, kar amacıyla değil, toprağın ekilmesi, sanayi çarkının çevrilmesi, çarşılarımızın şenlenmesi, halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumda huzurun sağlanması için ucuza verilmelidir. Kamu eliyle yenilenebilir ve ucuz enerji üreten modellere geçilmelidir." dedi.

Nükleer enerji üretiminin geliştirilmesinin Türkiye'nin geleceği açısından şart olduğunu kaydeden Perinçek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan yönetimindeki hükümetimize öneriyoruz, üretim ve güvenlik için kamulaştırmaya bir an önce gidelim ve halka ucuz elektrik verelim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
Adana'da silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandıAdana'da silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde okul servisi şoförleri caddeyi trafiğe kapatarak eylem yaptıAdana'nın Kozan ilçesinde okul servisi şoförleri caddeyi trafiğe kapatarak eylem yaptı
Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek Vatan Partisi

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Şubat Salı

İmsak
06:34
Sabah
08:01
Öğle
13:23
İkindi
16:09
Akşam
18:36
Yatsı
19:57

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Salı

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Yeni Andromeda Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

8 aylık hamile göbeğini gizledi! Akıllı poz hilesi şaşırttı

8 aylık hamile göbeğini gizledi! Akıllı poz hilesi şaşırttı

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.