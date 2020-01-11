YURTHABER
  4. Vatandaş istedi, Başkan Yalçın yerinde çözüm üretti

Vatandaş istedi, Başkan Yalçın yerinde çözüm üretti

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.01.2020 10:38 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle halkının kendisine iletilen çeşitli konulardaki istek ve taleplerini yerinde inceleyen Başkan Yalçın, çözüm için gerekli talimatları verdi.
Zeynep Mehmet Akköse İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin dik yamaçtan inmekte zorlandıklarını söyleyen velileri ile de görüşen Başkan Yalçın, kısa süre içerisinde alternatif bir yol yaparak ulaşım kolaylığı sağlayacaklarını söyledi. İncelemeler esnasında mahalle sakinleri ve esnaflardan çay davetleri de alan Başkan Yalçın, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti. Mahalle sakinleri de kısa süre önce çözülen mesken sorunlarından dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ederek yapılan hizmetlerden çok memnun olduklarını ifade etti.
Başkan Yalçın ayrıca KYK Pertevniyal Sultan Kız Yurdu Müdiresi Yüksel Kaya ve görevli memurelerle de bir süre görüştü. Çeşitli isteklerde bulunan Yurt Müdürü Kaya’ya her türlü destek ve yardımın sağlanacağını söyleyen Başkan Yalçın, irtibat için yetkili başkan yardımcısı ve müdürlerin telefon numaralarını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Develi’de otomobil kanala düştü: 3 yaralıDeveli’de otomobil kanala düştü: 3 yaralı
Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi olduKayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Çan’da yöresel ürünler festivali

Çan’da yöresel ürünler festivali

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:51
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:04

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Kravets gollerine devam ediyor

Kravets gollerine devam ediyor

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye"

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.