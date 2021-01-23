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Vatandaşın kalp masajı yaralı karacayı kurtarmaya yetmedi

23.01.2021 20:12 | Son Güncelleme:
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Vatandaşın kalp masajı yaralı karacayı kurtarmaya yetmedi

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir vatandaşın köpeklerin saldırdığı karacayı hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yapması kameralara yansıdı.

Ağa köyünde yol kenarında köpeklerin saldırdığı karacayı gören Sefa Kaya, hayvanı alıp evinin bahçesine taşıdı.

Kaya, burada ağır yaralı karacayı hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

Kaya'nın, karacayı "Hadi canım, hadi yavrum, hadi çocuğum" diyerek yaşama döndürme mücadelesi kameralara yansıdı.

Yaralı karaca, müdahaleye rağmen telef oldu.

Vatandaşın kalp masajı yaralı karacayı kurtarmaya yetmedi

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