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Vatandaşlar adına kesilen kurbanlar kavurma olarak vatandaşa dağıtıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.08.2020 17:04 | Son Güncelleme

Araban Kaymakamlığı tarafından kurban kesemeyen aileler adına kesilen kurbanların eti kavurma olarak pişirilip ihtiyaç sahibi ailelere bayram boyunca dağıldı.Gaziantep’in Araban Kaymakamlığı Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesemeyen vatandaşların talebi üzerine kaymakamlık tarafından kurban kesemeyen vatandaşların hayrına iki büyükbaş kurban kesildi.

Araban Kaymakamlığı tarafından kurban kesemeyen aileler adına kesilen kurbanların eti kavurma olarak pişirilip ihtiyaç sahibi ailelere bayram boyunca dağıldı.
Gaziantep’in Araban Kaymakamlığı Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesemeyen vatandaşların talebi üzerine kaymakamlık tarafından kurban kesemeyen vatandaşların hayrına iki büyükbaş kurban kesildi. Kesilen kurbanlıkların etleri sosyal yardımlardan faydalanan 130 aileye kavurma olarak bayram boyunca dağıtıldı.
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu yaptığı yazılı açıklamada, ’’Araban Kaymakamlığı Şehit Sait Demirel Aşevinde her gün yemek ihtiyaçlarını karşıladığımız 130 ihtiyaç sahibi ailelerimize bayram öncesi yaptığım ziyaretler sırasında bana biz bu güne kadar Kurban Bayramlarında hiç kurban kesemedik. Bizim adımıza kurban kesersen bizleri mutlu edersin taleplerinin üzerine kaymakamlık olarak 130 ihtiyaç sahibi ailemizin kendileri için kurban taleplerini yerine getirip Kurban Bayramının ilk günü iki adet büyükbaş hayvanı kurban olarak kestirdik. Kestirdiğimiz kurbanların etinden de aşevimizin mutfağında pişirdiğimiz kavurma ve pilavı da bayram boyunca 130 ailemize evinde ikram ettik’’ ifadelerine yer verdi.

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