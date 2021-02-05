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Vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı

05.02.2021 18:29 | Son Güncelleme:
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Van’da akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.Günlerdir beklenen kar yağışı bu akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Van’da akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Günlerdir beklenen kar yağışı bu akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şehrin bazı noktaları tamamen beyaza bürünürken vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakaladı. Kar yağışının etkili olduğu yerlerde vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken kar yağışını fırsat bilenler fotoğraf çekti.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Hakkari ve Van’ın güneyinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklendiğini belirtti. Açıklamada, “Buzlanma ve don olayı ile birlikte gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor, bu nedenle ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 4 derece olması beklenmektedir. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği ve kar erimesi nedeniyle çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bu gece ve yarın ilk saatlerden itibaren; Van’ın güneyinde beklenen kar yağışlarının yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 20-50 santimetre yeni kar örtüsü oluşturacağı tahmin edildiğinden; meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çığ oluşumu ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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