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Vatandaşlar Pamukkale’nin eşsiz manzarasını Kocaçukur’dan izledi

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.08.2020 18:04 | Son Güncelleme

Denizli’de Pamukkale travertenlerinin eteğinde bulunan Kocaçukur, bayramda vatandaşların uğrak noktası oldu.

Denizli’de Pamukkale travertenlerinin eteğinde bulunan Kocaçukur, bayramda vatandaşların uğrak noktası oldu. Vatandaşlar aileleri ile birlikte Pamukkale’nin eşsiz manzarasını izlerken, gölette hem kano bindiler hem de ördek ve kazları besleyerek güzel vakit geçirdi.
Pamukkale Belediyesi gözetiminde bulunan Kocaçukur bayramda Denizlili’lerin akınına uğradı. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, aileleri ile birlikte Pamukkale travertenlerinin eteğinde Kocaçukur’da tatilin keyfini çıkardı. 7’den 70’e her yaştan vatandaşın ziyaret ettiği Kocaçukur, Kurban Bayramı’nda doldu taştı. Pamukkale’nin eşsiz manzarasının keyfini çıkaran vatandaşlar, gölette hem kano bindiler hem de ördek beslediler. Ayrıca 11 yıl aradan sonra geçtiğimiz aylarda Pamukkale Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ve gölet temizliği yapılan Kocaçukur’un yenilenmiş hali ise vatandaşların büyük ilgi ve beğenisini topladı.

“Herkesi turizm cenneti Pamukkalemize bekliyoruz”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Kurban Bayramı’nı Denizli’de geçiren vatandaşlarımız tatilin keyfini belediyemizin işletmesi olan Kocaçukur’da yaşadı. Vatandaşlarımız dünyanın en güzel manzaralarından biri olan Pamukkale travertenlerinin eteklerinde aileleriyle birlikte güzel vakit geçiriyorlar. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, Pamukkale travertenlerimizin altında bulunan bu eşsiz manzara için herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bunun yanı sıra tesislerimizdeki yeme içme menülerinde ise hiçbir şekilde kar amacı gütmüyoruz. Vatandaşlarımız tesislerimizde gönül rahatlığıyla aileleriyle vakit geçirebilirler. Bu vesileyle herkesi turizm cenneti Pamukkalemize bekliyoruz” dedi.

“Her yeri çok beğendik”
Bozkurt ilçesinden ailesi ile birlikte gelen Mehmet Konukçu, “Pamukkale’ye gezmeye geldik ve buradaki ortam çok güzel, insanların aileleriyle birlikte gezebileceği nezih bir ortam oluşturulmuş. Bize bu ortamı sağlayan Pamukkale Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi. Kocaçukur’a gelen bir başka vatandaş Halil Özdemir, “Ailemle birlikte Pamukkale’ye gezmeye geldik. Gölün çevre düzenlemesi ve temizliği çok güzel, her yeri çok beğendik” diye konuştu.

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