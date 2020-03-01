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Vatandaşlar şehitliğe koştu

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.03.2020 15:49 | Son Güncelleme

İdlib’te 33 askerin şehit olduğu hain saldırı sonrasında Kayseri’de vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile şehitliğe koştu.İdlib’te hain hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından Kayserili vatandaşlar 3 gündür gruplar halinde ellerinde Türk bayrakları ile birlikte sokağa çıkmaya devam ediyor.

İdlib’te 33 askerin şehit olduğu hain saldırı sonrasında Kayseri’de vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile şehitliğe koştu.
İdlib’te hain hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından Kayserili vatandaşlar 3 gündür gruplar halinde ellerinde Türk bayrakları ile birlikte sokağa çıkmaya devam ediyor. Hain saldırıya tepki gösteren vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile birlikte ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtı önüne gelerek İstiklal Marşı okudu. Cumhuriyet Meydanı’ndan sloganlar atarak yürüyüşe geçen vatandaşlar ve otomobillerine Türk bayrağı asan gruplar Kartal Şehitliği’nde buluştu. Burada okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan dua sonrasında vatandaşlar sessiz bir şekilde ayrıldı.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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