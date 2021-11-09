YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Vatandaşlar, sorunlarının çözümünü KDK'de buldu

Vatandaşlar, sorunlarının çözümünü KDK'de buldu

09.11.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu Denetçiliği Kurumuna bugüne kadar elektrik direklerinin değişiminden, engelli vatandaşın tayin istemine, ücretli öğretmen olarak çalışılan sürelerin hizmet cetveline işlenmesine kadar pek çok farklı konuda başvuru yapıldı

İSMET KARAKAŞ - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kamu hizmetleri veren kurumlarla vatandaş arasında anlaşmazlıklarda hakemlik ve arabuluculuk yaparak, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor.

Kurumun internet sitesi üzerinden, e-posta yoluyla veya kuruma bizzat gelerek başvuru alan KDK, vatandaşlara hizmet kapsamında kamu idarelerine de yol gösteriyor.

Bu kapsamda KDK'ye, elektrik direklerinin değişiminden, engelli vatandaşın tayin istemine kadar pek çok konuda başvuru yapıldı.

AA muhabirinin başvurulardan derlediği bilgilere göre, Samsun'da yaşayan bir kişi, mahallelerinde bulunan elektrik direklerinin çürüdüğünü belirtti ve elektrik kablolarının yerin altına alınması için KDK'ye başvurdu.

Sorunun çözülmesi amacıyla ilgili elektrik dağıtım şirketinin yetkilileriyle temasa geçen KDK'nin girişimiyle çürümüş elektrik direkleri değiştirildi.

- 2017'den beri süren apartman önündeki sızıntı sorunu çözüldü

Başvuruya konu olan başka bir olayda ise vatandaş, 2017'den beri apartman önündeki rögardan lağım sızıntısı olduğunu, belediye ile görüşmeler yapıldığını, ancak sorunun müteahhit kaynaklı olduğu söylenerek talebinin karşılanmadığını KDK'ye bildirdi.

Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda, 2017'den itibaren çözüm bulunamadığı iddia edilen lağım sızıntısı sorunu çözüldü. İlgili kurum da sorunun çözüme kavuşturulduğunu KDK'ye bildirdi.

- Ücretli öğretmen olarak çalıştığı süreler, hizmet cetveline işlendi

KDK'ye başvuran bir başka kişi ise 1995-1996 döneminde ücretli öğretmen olarak görev yaptığını, o yıllar arasında yaptığı hizmetin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarında görünmediğini, belirtilen tarihler arası yapılan ücretli öğretmenliğe ait hizmetlerinin tespit ve tesciline ilişkin işlemlerin yapılmasını talep etti.

Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için görüşmeler yapan KDK'nin girişimiyle idare tarafından başvurucunun ücretli öğretmen olarak çalıştığı 111 günlük 4/a hizmeti, hizmet cetveline işlendi. Böylece vatandaşın talebi kamu idaresi tarafından karşılanmış oldu.

- Engelli kadrosundaki sürekli işçinin tayin sorunu çözüme kavuşturuldu

Bir devlet hastanesinde engelli kadrosunda sürekli işçi olarak çalışan başka bir başvurucu, yüzde 67 bedensel engelli olduğu ve hayatını tek başına idame edemediği için ailesinin ikamet ettiği Mersin'e tayininin yapılmasını istedi. Tayin işlemi yapılmaması üzerine engelli kişi, kuruma başvuru yaptı.

Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçen KDK, başvurucunun talebini yerine getirilmesini sağladı. Daha sonra başvurucu, Mersin'e tayin edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİki usta yan yanaİki usta yan yana
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Adalet Bakanlığınca Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu düzenlendiAdalet Bakanlığınca Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu düzenlendi

Ankara Namaz Vakitleri 9 Kasım Salı

İmsak
05:54
Sabah
07:20
Öğle
12:37
İkindi
15:20
Akşam
17:45
Yatsı
19:06

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Salı

Anemon Eczanesi
Cankaya
Devran Eczanesi
Cankaya
Duru Eczanesi
Cankaya
Güldal Eczanesi
Cankaya
Uydukent Eczanesi
Cankaya
Zeynep Eczanesi
Cankaya
İrem Aşık Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.