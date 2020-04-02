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Vatandaşlara seyyar satıcı uyarısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.04.2020 17:20 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde Belediye başkanı korona virüs tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen seyyar satıcılara karşı vatandaşları uyardı.Belediye Başkanı Hasan Doğru, Korona virüs (KOVİD-19 ) salgını tehdidine karşı vatandaşları uyararak salgından korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, ilçesi dışından gelen çerçi adı verilen seyyar satıcılara karşı uyarılarda bulundu.Doğru, ilçe merkezi ile bağlı kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ikamet alanlarında satış yapmak üzere gelen seyyar satıcılar ile sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlara seyyar satıcı uyarısı

Gaziantep’in Araban ilçesinde Belediye başkanı korona virüs tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen seyyar satıcılara karşı vatandaşları uyardı.
Belediye Başkanı Hasan Doğru, Korona virüs (KOVİD-19 ) salgını tehdidine karşı vatandaşları uyararak salgından korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, ilçesi dışından gelen çerçi adı verilen seyyar satıcılara karşı uyarılarda bulundu.
Doğru, ilçe merkezi ile bağlı kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ikamet alanlarında satış yapmak üzere gelen seyyar satıcılar ile sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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