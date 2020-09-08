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Vatandaşların yol talebi 1 gün içerisinde gerçekleştirildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.09.2020 13:25 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talepleri sonrasında İlimtepe bölgesinde camiye ulaşımı kolay hale getirecek bölgede merdiven ve korkuluk çalışması gerçekleştirdi.Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler sonrasında ilçe genelinde hayatı kolaylaştırmak amacı ile çalışmalar gerçekleştiriyor.

Vatandaşların yol talebi 1 gün içerisinde gerçekleştirildi

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talepleri sonrasında İlimtepe bölgesinde camiye ulaşımı kolay hale getirecek bölgede merdiven ve korkuluk çalışması gerçekleştirdi.
Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler sonrasında ilçe genelinde hayatı kolaylaştırmak amacı ile çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, ilimtepe bölgesinde de camiye ulaşım noktasındaki yolda özellikle yaşlıların yokuşu daha rahat çıkabilmesi adına korkuluk çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşların talebi sonrasında hemen çalışmaya başlayan ekipler, 1 gün içinde çalışmayı tamamlayarak korlulukları kullanabilir hale getirdi. Bölgedeki vatandaşlar ise kısa sürede taleplerinin yerine getirilmesinden dolayı Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti.

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