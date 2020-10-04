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VATSO’dan 7 yıldızlı tatil köyü hazırlığı

VAN HABERLERİ  | 04.10.2020 13:04 | Son Güncelleme

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası (VATSO) yönetimi, Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip Gürpınar ilçesinde toplandı.VATSO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Arvas’a ait Şifa Alabalık Tesislerinde, VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu başkanlığında yapılan toplantıya yönetim kurulu üyeleri dışında VATSO Yüksek İstişare Kurulu üyelerinden de katılanlar oldu.

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası (VATSO) yönetimi, Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip Gürpınar ilçesinde toplandı.
VATSO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Arvas’a ait Şifa Alabalık Tesislerinde, VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu başkanlığında yapılan toplantıya yönetim kurulu üyeleri dışında VATSO Yüksek İstişare Kurulu üyelerinden de katılanlar oldu. Bundan böyle yapılacak bazı yönetim kurulu toplantılarına, yüksek istişare kurulu üyeleri de dönüşümlü olarak katılacağı ifade edilen açıklamada, “VATSO Yönetim Kurulu, 7 bin yılık tarihi olan Van’ın geleceği için önemli kararlar aldı. Tuşba ilçe sınırları içinde bulunan ve Çarpanak bölgesi olarak adlandırılan geniş alanda, imar sorunu çözülür çözülmez, 2021 yılında 7 yıldızlı tatil köyü yapılması için harekete geçilecek. Bu proje için imar sorununun çözülmesi beklenecek ve proje ona göre hazırlanacak. Edremit TOKİ’de yer tahsisi yapıldıktan sonra gençler için 7/24 kullanılabilecek özelliklere sahip kütüphane yapılması için harekete geçilecek. Van’da turizmin hem yazın hem de kışın yapılabilmesi ve tanıtım atağına geçilmesi için yakın zamanda duayen bir isim Van’a getirilecek. Program pandeminin durumuna göre belirlenecek. Van ekonomisinin yeniden eski günlerine kavuşması ve vergi sıralamasında 10’uncu sıraya gelmesi için 500 bin ton motorin kotası alabilmesi lazım. Bunun için bir heyetle Ankara’ya gidilecek” denildi.
VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu ise, kamuoyunun kendilerinden laf değil iş üretmelerini beklediğini söyleyerek, “Havada kalacak söylemler değil somut adımlar atmamızı bekliyor. VATSO bunun için kurulmuştur. İş yapmak, gençlere iş olanağı sağlamak ve ekonomiye katkıda bulunmak için kurulmuştur. Onun için somut kararlar alıyoruz ve somut kararları inşallah uygulayacağız” dedi.

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