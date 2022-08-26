VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde bir haftayı bay geçen iki takımdan Fatih Karagümrük oynadığı iki maçta da rakiplerine yenilerek henüz puan alamazken, birer mağlubiyet ve beraberlik alan MKE Ankaragücü'nün 1 puanı bulunuyor.

