İyi bir hayal gücüne sahip insanlar her zaman inanılmaz şeyler yaratırlar! Acaba bu ilhamı nereden alıyorlar :)
"Vay canına!" dedirten 6 harika şey
İyi bir hayal gücüne sahip insanlar her zaman inanılmaz şeyler yaratırlar! Acaba bu ilhamı nereden alıyorlar :)
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Plastik kullanmaya karşı olanlar için waffle kapları
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Dekoratif bir oklava
Siz de bizim gibi 'keşke benim olsa :(' dediniz mi?
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Enfes bir tasarım olmuş. İçeceğini paylaşmak isteyenler için hayat kurtarıcı adeta!
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Masa üzerinde bardak lekelerine son! Son derece akıllı bir çözüm sunmuşlar. Biz bunu nasıl düşünemedik ya...
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Bir kalıpta yetiştirilen bir bal kabağı
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Oldukça adil ve yemesi son derece basit, ziyan olmayacak bir pizza tasarımı
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