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"Vay canına!" dedirten 6 harika şey

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.10.2018 14:20 | Son Güncelleme

İyi bir hayal gücüne sahip insanlar her zaman inanılmaz şeyler yaratırlar! Acaba bu ilhamı nereden alıyorlar :)

İyi bir hayal gücüne sahip insanlar her zaman inanılmaz şeyler yaratırlar! Acaba bu ilhamı nereden alıyorlar :)

"Vay canına!" dedirten 6 harika şey

İyi bir hayal gücüne sahip insanlar her zaman inanılmaz şeyler yaratırlar! Acaba bu ilhamı nereden alıyorlar :)

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Plastik kullanmaya karşı olanlar için waffle kapları

Plastik kullanmaya karşı olanlar için waffle kapları
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Dekoratif bir oklava

Dekoratif bir oklava
Siz de bizim gibi 'keşke benim olsa :(' dediniz mi?
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Enfes bir tasarım olmuş. İçeceğini paylaşmak isteyenler için hayat kurtarıcı adeta!

Enfes bir tasarım olmuş. İçeceğini paylaşmak isteyenler için hayat kurtarıcı adeta!
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Masa üzerinde bardak lekelerine son! Son derece akıllı bir çözüm sunmuşlar. Biz bunu nasıl düşünemedik ya...

Masa üzerinde bardak lekelerine son! Son derece akıllı bir çözüm sunmuşlar. Biz bunu nasıl düşünemedik ya...
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Bir kalıpta yetiştirilen bir bal kabağı

Bir kalıpta yetiştirilen bir bal kabağı
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Oldukça adil ve yemesi son derece basit, ziyan olmayacak bir pizza tasarımı

Oldukça adil ve yemesi son derece basit, ziyan olmayacak bir pizza tasarımı
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Anahtar Kelimeler:
mutfak tasarımları mutfak ürünleri

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