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Ve beklenen oldu! Göztepe satılıyor! Abramovich...

25.04.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Göztepe'de tüm gözler devir işlemlerine çevrildi. Rus milyarder Roman Abramovich'in takımı alacağı iddia edilse de durumun bambaşka olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ve beklenen oldu! Göztepe satılıyor! Abramovich...

Kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran ve geçtiğimiz ay başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in, Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'le tekrar görüşme yapacağı öğrenildi.

ANKERSEN KULÜBÜN SATIŞINI GÖRÜŞMEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELECEK

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Ankersen, Göztepe'ye talip olduktan sonra iki kez İzmir'e gelmiş; Gürsel Aksel Stadı, Urla Adnan Süvari Tesisleri ve Torbalı'daki altyapı arazisini gezmişti. Sezonun ikinci yarısında oynanan Altay derbisini de tribünden takip etmişti. Danimarkalı iş insanının önümüzdeki günlerde tekrardan Türkiye'ye geleceği bildirildi.

ANKERSEN İSTEKLİ, SEPİL SICAK BAKIYOR

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Futbolun içinden gelip, kurduğu spor yatırım fonu şirketiyle Danimarka'da FC Midtjylland, İngiltere'de Brendford ve Southampton kulüplerini yöneten Ankersen'in Göztepe için çok istekli olduğu kaydedildi. Mehmet Sepil'in de gönlünün kulüp yönetme deneyimi çok yüksek olan Rasmus Ankersen'den yana olduğu ve tarafların sezon biter bitmez işlemleri resmileştirebileceği kaydedildi.

ABRAMOVICH'İN ALACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

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Mehmet Sepil, geçtiğimiz aylarda kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı. Sepil’in açıklamasıyla beraber basında sıkça yer alan Chelsea Kulübü’nün sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in Göztepe’yi satın alacağı iddiaları gündeme gelmişti. Söz konusu haberler hakkında Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya’dan yalanlama gelmiş ve böyle bir anlaşmanın olmayacağı ifade edilmişti.


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