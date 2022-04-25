Ve beklenen oldu! Göztepe satılıyor! Abramovich...

Kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran ve geçtiğimiz ay başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in, Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'le tekrar görüşme yapacağı öğrenildi.

ANKERSEN KULÜBÜN SATIŞINI GÖRÜŞMEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELECEK

Ankersen, Göztepe'ye talip olduktan sonra iki kez İzmir'e gelmiş; Gürsel Aksel Stadı, Urla Adnan Süvari Tesisleri ve Torbalı'daki altyapı arazisini gezmişti. Sezonun ikinci yarısında oynanan Altay derbisini de tribünden takip etmişti. Danimarkalı iş insanının önümüzdeki günlerde tekrardan Türkiye'ye geleceği bildirildi.

ANKERSEN İSTEKLİ, SEPİL SICAK BAKIYOR

Futbolun içinden gelip, kurduğu spor yatırım fonu şirketiyle Danimarka'da FC Midtjylland, İngiltere'de Brendford ve Southampton kulüplerini yöneten Ankersen'in Göztepe için çok istekli olduğu kaydedildi. Mehmet Sepil'in de gönlünün kulüp yönetme deneyimi çok yüksek olan Rasmus Ankersen'den yana olduğu ve tarafların sezon biter bitmez işlemleri resmileştirebileceği kaydedildi.

ABRAMOVICH'İN ALACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Mehmet Sepil, geçtiğimiz aylarda kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı. Sepil’in açıklamasıyla beraber basında sıkça yer alan Chelsea Kulübü’nün sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in Göztepe’yi satın alacağı iddiaları gündeme gelmişti. Söz konusu haberler hakkında Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya’dan yalanlama gelmiş ve böyle bir anlaşmanın olmayacağı ifade edilmişti.



