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Ve Burak Yılmaz açıkladı! Beşiktaş sorusuna cevabını verdi...

18.06.2023 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Bayram Bektaş'ın görevinden ayrılmasının ardından gündeme aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Burak Yılmaz gelmişti. Kariyerine antrenör olarak devam edeceği belirtilen Yılmaz, yaptığı açıklamayla ilk sinyali verdi.

Süper Lig'de birçok takımda forma giymesinin ardından son olarak Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da aktif futbolculuk kariyerine nokta koyan Burak Yılmaz'ın ne yapacağı merak ediliyordu. Tecrübeli isim için birçok iddia ortaya atılırken, bunlardan biri de Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olacağıydı.

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Ayrılık açıklamasını, "Dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi stadyumda el sallayarak veda etti. Ben de isterdim öyle veda etmeyi ama kısmet olmadı. İnternetten de bıraktığımı açıklamak benim içime sinmedi. Bu kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman birebir iletişimden yanayım. Bugün kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum." şeklinde duyuran Yılmaz'ın geleceği şekilleniyor.

Kariyerine antrenör olarak devam edeceği belirtilen Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olmaya hazırlanıyor.

"GÖRÜŞÜYORUZ, OLACAK İNŞALLAH"

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Habertürk'ün haberine göre Yılmaz, Beşiktaş için yaptığı açıklamada "Görüşüyoruz, olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN YANINDAN BURAYA GELDİM..."

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Futbolu bırakırken düzenlediği basın toplantısında konuşan Burak Yılmaz, "Şenol Hocamın yanından geldim. Bizlerle alakalı düşüncesi vardır tabii ki ama bana bunu belirtmedi. Biz beraber oluruz, olmayız ama onunla ilişkimiz devam eder. Diğer hocalarım da böyle. Hocamın aklında benimle ilgili bir şey olduğunu biliyorum. Şartlar oluşur ya da oluşmaz... Projenin önemli olduğunu söyledim. Proje için de sabır olması gerek. Olur olmaz hayırlısı." demişti.

Burak Yılmaz, futbolculuk kariyerinde 2 dönem siyah-beyazlı formayı giymişti.


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