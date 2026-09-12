Ve Fenerbahçe beklenen kareyi paylaştı! İsmail Kartal takımın başında antrenmana çıktı

Fenerbahçe'de görevine devam etme kararı alan İsmail Kartal, yaşanan gelişmelerin ardından takımın antrenmanında yer aldı. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli teknik adam yönetimindeki çalışmadan görüntüler paylaşarak Kartal'ın görevine devam ettiğini duyurdu.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsmail Kartal'ın takımın başında antrenmana çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp paylaşımında, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor." ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi, perşembe akşamı oynanan Roma karşılaşmasının ardından yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi maçının sonrasında istifa ettiğini açıklayan deneyimli çalıştırıcı, görevinden ayrılma kararı aldı.
Başkan Aziz Yıldırım ise kısa süre içerisinde yaptığı açıklamayla Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu.
Yaşanan gelişmelerin ardından İsmail Kartal, cuma günü gerçekleştirilen antrenmanda takımın başında yer almadı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in deneyimli teknik adamla yaptığı görüşmeden de sonuç alınamadı.
Bunun üzerine Başkan Aziz Yıldırım devreye girdi. Yapılan görüşmenin ardından Kartal görevine devam etme konusunda ikna edildi.
Fenerbahçe, cuma akşamı saat 20.30 sıralarında İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini resmen açıkladı. Bu gelişmenin ardından Kartal, takımın başındaki ilk çalışmasına çıktı.
Sarı-lacivertli ekip, deneyimli teknik adam yönetiminde Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.
📸 Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor. pic.twitter.com/6RPQxRvl1r— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 12, 2026
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