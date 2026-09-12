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Ve Fenerbahçe beklenen kareyi paylaştı! İsmail Kartal takımın başında antrenmana çıktı

İstifa kararının ardından yeniden Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, takımın antrenmanında yer aldı. Sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adam yönetimindeki Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürürken Kartal için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ve Fenerbahçe beklenen kareyi paylaştı! İsmail Kartal takımın başında antrenmana çıktı
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'de görevine devam etme kararı alan İsmail Kartal, yaşanan gelişmelerin ardından takımın antrenmanında yer aldı. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli teknik adam yönetimindeki çalışmadan görüntüler paylaşarak Kartal'ın görevine devam ettiğini duyurdu.

İSMAİL KARTAL TAKIMIN BAŞINDA

Ve Fenerbahçe beklenen kareyi paylaştı! İsmail Kartal takımın başında antrenmana çıktı 1

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsmail Kartal'ın takımın başında antrenmana çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp paylaşımında, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

İSTİFA ETTİ, GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Ve Fenerbahçe beklenen kareyi paylaştı! İsmail Kartal takımın başında antrenmana çıktı 2

Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi, perşembe akşamı oynanan Roma karşılaşmasının ardından yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi maçının sonrasında istifa ettiğini açıklayan deneyimli çalıştırıcı, görevinden ayrılma kararı aldı.

Başkan Aziz Yıldırım ise kısa süre içerisinde yaptığı açıklamayla Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu.

CUMA GÜNÜ ANTRENMANA ÇIKMADI

Ve Fenerbahçe beklenen kareyi paylaştı! İsmail Kartal takımın başında antrenmana çıktı 3

Yaşanan gelişmelerin ardından İsmail Kartal, cuma günü gerçekleştirilen antrenmanda takımın başında yer almadı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in deneyimli teknik adamla yaptığı görüşmeden de sonuç alınamadı.

Bunun üzerine Başkan Aziz Yıldırım devreye girdi. Yapılan görüşmenin ardından Kartal görevine devam etme konusunda ikna edildi.

GAZİANTEP FK MAÇINA HAZIRLIK

Ve Fenerbahçe beklenen kareyi paylaştı! İsmail Kartal takımın başında antrenmana çıktı 4

Fenerbahçe, cuma akşamı saat 20.30 sıralarında İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini resmen açıkladı. Bu gelişmenin ardından Kartal, takımın başındaki ilk çalışmasına çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, deneyimli teknik adam yönetiminde Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

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İsmail Kartal son dakika fenerbahçe
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