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Ve Galatasaray'ın yeni 10 numarası geliyor! Transferini kendisi açıkladı, ilk imzasını attı

Galatasaray'ın transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardığı Aleksey Batrakov, Rostov maçında kadroya alınmadı. Genç futbolcu karşılaşmadan önce Galatasaray formasını imzalarken tribündeki taraftarlara Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Ve Galatasaray'ın yeni 10 numarası geliyor! Transferini kendisi açıkladı, ilk imzasını attı
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, kadrosuna katmak istediği Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona oldukça yaklaştı. Sarı-kırmızılıların Lokomotiv Moskova ile anlaşma sağladığı 21 yaşındaki futbolcunun, Rus ekibinin Rostov karşılaşmasının kadrosunda yer almaması dikkat çekti.

BATRAKOV ROSTOV MAÇINDA YOK

Ve Galatasaray ın yeni 10 numarası geliyor! Transferini kendisi açıkladı, ilk imzasını attı 1

Lokomotiv Moskova'nın Rostov ile oynadığı karşılaşmada Aleksey Batrakov kadroda yer almadı. Galatasaray'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığı genç oyuncunun mücadelede forma giymemesi, transferin tamamlanması için son adımların atıldığı şeklinde değerlendirildi.

Rus futbolcunun takımdan ayrılmaya hazırlanması, Galatasaray'a transferinin artık resmiyete dökülmesinin beklendiğini gösteren önemli gelişmelerden biri oldu.

GALATASARAY FORMASINI İMZALADI

Ve Galatasaray ın yeni 10 numarası geliyor! Transferini kendisi açıkladı, ilk imzasını attı 2

Batrakov'un transfer sürecindeki en dikkat çekici gelişmelerden biri ise maç öncesinde yaşandı. Genç futbolcuya uzatılan Galatasaray formasını imzalaması, sarı-kırmızılı takıma transferinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Galatasaray'ın yeni 10 numarası olması beklenen Batrakov'un, sarı-kırmızılı formayla görüntülenmesi transferin tamamlanmasına artık çok kısa bir süre kaldığı şeklinde yorumlandı.

TRİBÜNDE TRANSFERİ KENDİSİ AÇIKLADI

Ve Galatasaray ın yeni 10 numarası geliyor! Transferini kendisi açıkladı, ilk imzasını attı 3

Karşılaşma sırasında tribünlere bir konuşma yapan Batrakov, Galatasaray'a transferini kendisi açıkladı.

Batrakov tribünlerde neden oynamadığını soran taraftarlara “Öncelikle geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz gelişmeleri okuyorsunuz ve büyük ihtimalle Galatasaray’a transfer olacağımı biliyorsunuz.

Ben her zaman Avrupa’da kendimi denemek istediğimi söyledim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor ve bu benim kişisel hayalim.
Beni her zaman desteklediğiniz, takım ve benim için endişelendiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. İki yıl üst üste beni sezonun en iyi oyuncusu seçmeniz ve bana gösterdiğiniz takdir benim için paha biçilemez.

Umarım yakında tekrar görüşürüz. Sizlere sonsuz minnettarım. Lokomotiv Futbol Kulübü’ne de tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Burası benim evim ve onu asla unutmayacağım."

VEDA PAYLAŞIMI

Ve Galatasaray ın yeni 10 numarası geliyor! Transferini kendisi açıkladı, ilk imzasını attı 4

Batrakov, Rostov Lokomotiv Moskova taraftarlarına da veda mesajı gönderdi. Genç futbolcu, kulübün içinde bulunduğu zor döneme dikkat çekerek taraftarlardan takıma destek vermeye devam etmelerini istedi.

“Şu anın tüm kulüp için hiç de kolay bir dönem olmadığını herkes anlıyor. Ne kadar endişelendiğinizi, üzüldüğünüzü biliyorum. Tüm takım da aynı şekilde üzülüyor ve herkes bu durumdan bir an önce çıkmak istiyor. Sizden ricam, bu zor dönemde takımı yalnız bırakmamanızdır. Sanırım herkes her şeyi okuyor, her şeyi anlıyor.

Her antrenmanda canımızı dişimize takıp ter döküyoruz. Sizden kulübümüzü aynı şekilde desteklemeye devam etmenizi rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.”

Batrakov'un bu sözleri, Lokomotiv Moskova kariyerinin sonuna geldiği dönemde taraftarlara yönelik bir veda niteliği taşıdı. Galatasaray'ın ise transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

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