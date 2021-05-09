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Ve Giresunspor Süper Lig'de!

09.05.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de 34. hafta mücadelesinde Giresunspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti ve Süper Lig'e yükseldi.

Ve Giresunspor Süper Lig'de!

TFF 1. Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor, Giresunspor'u konuk etti.

Tuzla 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karadeniz ekibi, bu sonucun ardından sezonu 2. sırada tamamladı ve Süper Lig'e yükseldi.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Eren Tozlu ve 20. dakikada Ibrahima Balde attı. Tuzlaspor'un tek sayısını ise 15. dakikada penaltıdan Segbefia kaydetti.

Süper Lig'e yükselen Giresunspor, sezonu 70 puanla tamamladı. Tuzlaspor ise sezonu 47 puanla 9. sırada tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Giresunspor Tuzlaspor
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