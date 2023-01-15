Ve Messi yeni teklifi kabul etti! 1 yıllık sözleşmeyi imzalıyor! Suudi Arabistan'dan gelen 350 milyon Euro'yu...

Arjantin Milli Takımı'yla tarih yazarak dünya kupasını kazanan Messi'nin önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği belli oldu. PSG'den ayrılıp ya Barcelona ya da Suudi Arabistan'a gideceği konuşulan Arjantinli yıldız oyuncu kendisine sunulan 1 yıllık teklifi kabul etti.

PSG BIRAKMADI! 1 YILLIK SÖZLEŞME

PSG'de gösterdiği performansla ilerleyen yaşına rağmen herkesi mest eden Messi, Fransız deviyle 1 yıllık mutabakata vardı. Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in Arjantinli yıldıza rekor bir sözleşme teklif ettiği öne sürülmüştü.

350 MİLYON EURO'LUK TEKLİFE RET!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Messi'ye 350 milyon Euro'luk rekor bir teklif sunmuştu. Kariyerine hala üst düzey takımlarda devam etmek isteyen Arjantinli oyuncu bu teklifi elinin tersiyle iterek PSG'ye 'evet' dedi.



