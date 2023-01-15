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Ve Messi yeni teklifi kabul etti! 1 yıllık sözleşmeyi imzalıyor! Suudi Arabistan gelen 350 milyon Euro'yu...

15.01.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Messi'nin akıbeti belli oldu. Messi, PSG ile sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için prensipte anlaştı. Adı Suudi Arabistan takımlarıyla anılan yıldız oyuncu Fransa'da kalmaya karar kıldı ve kendisine yapılan teklifi kabul etti.

Ve Messi yeni teklifi kabul etti! 1 yıllık sözleşmeyi imzalıyor! Suudi Arabistan gelen 350 milyon Euro'yu...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Arjantin Milli Takımı'yla tarih yazarak dünya kupasını kazanan Messi'nin önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği belli oldu. PSG'den ayrılıp ya Barcelona ya da Suudi Arabistan'a gideceği konuşulan Arjantinli yıldız oyuncu kendisine sunulan 1 yıllık teklifi kabul etti.

PSG BIRAKMADI! 1 YILLIK SÖZLEŞME

Lionel_Messi_PSG_2022-23

PSG'de gösterdiği performansla ilerleyen yaşına rağmen herkesi mest eden Messi, Fransız deviyle 1 yıllık mutabakata vardı. Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in Arjantinli yıldıza rekor bir sözleşme teklif ettiği öne sürülmüştü.

350 MİLYON EURO'LUK TEKLİFE RET!

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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Messi'ye 350 milyon Euro'luk rekor bir teklif sunmuştu. Kariyerine hala üst düzey takımlarda devam etmek isteyen Arjantinli oyuncu bu teklifi elinin tersiyle iterek PSG'ye 'evet' dedi.


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