Ve Süper Lig'e geri dönüyor! Alanyaspor'da yeni hoca belli oldu...

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı konuk etmişti. Akdeniz ekibi, maçta beraberliği yakalamasına rağmen kalesinde üst üste gördüğü gollerle sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

ERSUN YANAL İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Sarı - kırmızılılarla oynanan maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Alanyaspor'da yeni hocanın hangi isim olacağı merak ediliyordu.

ÖMER ERDOĞAN İLE ANLAŞILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Alanyaspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardı.

EN SON ANKARAGÜCÜ

Süper Lig'de son olarak MKE Ankaragüğcü'nü çalıştıran Ömer Erdoğan, başkent ekibinden 6 Şubat tarihinde ayrılmış ve sonrasında herhangi bir takımda görev yapmamıştı.

Ankaragücü'nün başında 21 resmi maça çıkan Ömer Erdoğan; 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik bir performans sergileyerek 1.43 puan ortalaması yakalamıştı.

