SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Ve Süper Lig'e geri dönüyor! Alanyaspor'da yeni hoca belli oldu...

Ve Süper Lig'e geri dönüyor! Alanyaspor'da yeni hoca belli oldu...

22.04.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni hocanın hangi isim olacağı merak ediliyordu. Akdeniz ekibinin Süper Lig'de son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Ömer Erdoğan ile anlaştığı öğrenildi. İşte detaylar...

Ve Süper Lig'e geri dönüyor! Alanyaspor'da yeni hoca belli oldu...

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı konuk etmişti. Akdeniz ekibi, maçta beraberliği yakalamasına rağmen kalesinde üst üste gördüğü gollerle sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

ERSUN YANAL İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

2d5bb1d7d71b21677bf54dbe6eccd4b1

Sarı - kırmızılılarla oynanan maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Alanyaspor'da yeni hocanın hangi isim olacağı merak ediliyordu.

ÖMER ERDOĞAN İLE ANLAŞILDI

d91fbda92ed74e1ea06b6f78da727958

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Alanyaspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardı.

EN SON ANKARAGÜCÜ

ffb8b5b2b3cd45a9922e869e362e3493

Süper Lig'de son olarak MKE Ankaragüğcü'nü çalıştıran Ömer Erdoğan, başkent ekibinden 6 Şubat tarihinde ayrılmış ve sonrasında herhangi bir takımda görev yapmamıştı.

Ankaragücü'nün başında 21 resmi maça çıkan Ömer Erdoğan; 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik bir performans sergileyerek 1.43 puan ortalaması yakalamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü kez! Pereira Süper Lig'e geri dönüyorÜçüncü kez! Pereira Süper Lig'e geri dönüyor
Jorge Jesus'tan maç sonrasında olay sözler!Jorge Jesus'tan maç sonrasında olay sözler!
'Galatasaray, Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı!''Galatasaray, Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı!'
Anahtar Kelimeler:
Ömer Erdoğan Ersun Yanal Alanyaspor spor spor toto spor tot süper li spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

Hazar Ergüçlü sütyensiz elbisesiyle poz verdi! Hemen yoruma kapattı

Hazar Ergüçlü sütyensiz elbisesiyle poz verdi! Hemen yoruma kapattı

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

125 milyon euro! Beşiktaş'ta tarihi anlaşma çok yakın!

125 milyon euro! Beşiktaş'ta tarihi anlaşma çok yakın!

Galatasaray turnayı gözünden vurdu! İtalyanlar açıkladı...

Galatasaray turnayı gözünden vurdu! İtalyanlar açıkladı...

Şampiyonlar Ligi için hesaplar karıştı!

Şampiyonlar Ligi için hesaplar karıştı!

G.Saray'a kötü haber! Karagümrük maçında...

G.Saray'a kötü haber! Karagümrük maçında...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Görenler gerçek olduğuna inanamadı! Bir bakan bir daha baktı

Görenler gerçek olduğuna inanamadı! Bir bakan bir daha baktı

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.