Veda fotoğrafları olay olmuştu! Aziz Yıldırım geri getiriyor

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde seçim için çalışmalar yapan Aziz Yıldırım, teknik ekip hakkında önemli ifadeler kullandı. Fenerbahçe'ye hizmet etmiş isimlerle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağını belirten Yıldırım, "Fenerbahçe ruhu" cümlesine dikkat çekti.
Aziz Yıldırım, geçmiş yıllarda Fenerbahçe'ye hizmet etmiş isimlerle çalışmak istediklerine işaret ederek, "Oturacağız konuşacağız. Geçmişte Fenerbahçe'ye hizmet etmiş Kuyt, Volkan, Dzeko... Bunlar gibi oyuncular da başka isimler de olabilir. Bu kadronun içinde olmasını arzu ediyoruz çünkü 'Fenerbahçe ruhu' diyoruz. Bu ruh Samandıra'dır. Samandıra'da da geçmişte başarılı olan isimlerin oraya gelmesiyle, oradan başlayacağız, stada geleceğiz." ifadelerini kullandı.
Jose Mourinho’nun ilk senesinin sonunda sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe’de Ali Koç yönetimi sözleşmeleri biten Edin Dzeko ve Tadic’e teşekkür ederken arka tarafta tabakların ve ocakların olması eleştirilere neden olmuştu.
Dzeko ve Tadic de bu durumu anlayışla karşıladıklarını belirtmişlerdi.
