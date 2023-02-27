Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay 27 Şubat akşamında ilk bölümüyle ekranlara gelecek Veda Mektubu dizisinde yer alıyor. Oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Nurgül Yeşilçay hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Veda Mektubu dizisinin Alanur'u Nurgül Yeşilçay kimdir? Nurgül Yeşilçay kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

1976 Afyonkarahisar doğumlu Nurgül Yeşilçay 46 yaşındadır. Özellikle, 2000'li yıllarda aldığı rollerle tanındı. İkinci Bahar, Asmalı Konak, Eğreti Gelin gibi dizilerde rol aldı. Yakın zamanda ise Kefaret, Son Nefesime Kadar dizilerinde oynadı.

Hem dizi hem sinema alanında birçok çalışmaya imza atan Nurgül Yeşilçay 2001 yılından beri birçok defa 'En iyi kadın oyuncu' ödülüne layık görüldü.

2004 - 2010 yılları arasında Cem Özer ile evli kaldı. Bu evlilikten 17 yaşında Osman Nejat Özer adında bir çocuğu bulunuyor.

