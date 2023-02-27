Veda Mektubu dizisinin Ziya'sı Selim Bayraktar kimdir? Selim Bayraktar kaç yaşında ve nereli? Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sıydı...

Veda Mektubu dizisiyle ekranlara gelen Selim Bayraktar hakkında araştırmalar hız kazandı. Oyunculuk kariyerinde 2000 yılından beri aktif olan Selim Bayraktar Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Kırmızı ve Aşk Sana Benzer gibi sinema filmlerinde yer aldı. Peki Veda Mektubu dizisinin Ziya'sı Selim Bayraktar kimdir? Selim Bayraktar kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

1975 Irak doğumlu Selim Bayraktar 47 yaşındadır. 1987'de Türkiye'ye geldi. 2000'de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı bölümünü tamamladı. Ardından tiyatroda çalıştı. Othello, Sırça Kümes ve Bay Kolpert gibi oyunlarda yer aldı.

Gecenin Kraliçesi, Ufak Tefek Cinayetler, Vahşi Şeyler, Destan gibi dizilerde de oynadı.

SELİM BAYRAKTAR OYNADIĞI DİZİLER

Veda Mektubu - 2023- (Ziya Karlı)

Destan - 2021-2022 (Alpagu Han)

Vahşi Şeyler - 2021 (Bora)

Zümrüdüanka - 2020-2021 (Abbas Demirkan)

Rise of Empires: Ottoman - 2020 (Çandarlı Halil Paşa)

Aşk Ağlatır - 2019 (Cevdet/ Hünkar Balaban)

Ağlama Anne - 2018 (Ali Osman)

Ufak Tefek Cinayetler - 2017-2018 (Edip Hoca)

Görünen Adam - 2017 (Eşref Şerif)

Çoban Yıldızı - 2017 (Zekkar Karakaya)

Gecenin Kraliçesi - 2016 (Hakan)

Muhteşem Yüzyıl - 2011-2014 (Sümbül Ağa)

Bir Bulut Olsam - 2009 (Mahmut Paşa)

Köprü - 2006-2007 (Erdal)

SELİM BAYRAKTAR OYNADIĞI FİLMLER