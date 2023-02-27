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Veda Mektubu dizisinin Ziya'sı Selim Bayraktar kimdir? Selim Bayraktar kaç yaşında ve nereli? Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sıydı...

27.02.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selim Bayraktar, Veda Mektubu dizisinde Ziya rolüne hayat veriyor. 2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Sümbül Ağa rolüyle hatırlanan Selim Bayraktar tiyatro, dizi ve film alanında birçok çalışmalara imza attı. Peki Veda Mektubu dizisinin Ziya'sı Selim Bayraktar kimdir? Selim Bayraktar kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Veda Mektubu dizisinin Ziya'sı Selim Bayraktar kimdir? Selim Bayraktar kaç yaşında ve nereli? Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sıydı...

Veda Mektubu dizisiyle ekranlara gelen Selim Bayraktar hakkında araştırmalar hız kazandı. Oyunculuk kariyerinde 2000 yılından beri aktif olan Selim Bayraktar Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Kırmızı ve Aşk Sana Benzer gibi sinema filmlerinde yer aldı. Peki Veda Mektubu dizisinin Ziya'sı Selim Bayraktar kimdir? Selim Bayraktar kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Veda Mektubu dizisinin Ziya'sı Selim Bayraktar kimdir? Selim Bayraktar kaç yaşında ve nereli? Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sıydı...

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

1975 Irak doğumlu Selim Bayraktar 47 yaşındadır. 1987'de Türkiye'ye geldi. 2000'de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı bölümünü tamamladı. Ardından tiyatroda çalıştı. Othello, Sırça Kümes ve Bay Kolpert gibi oyunlarda yer aldı.

Gecenin Kraliçesi, Ufak Tefek Cinayetler, Vahşi Şeyler, Destan gibi dizilerde de oynadı.

Veda Mektubu dizisinin Ziya'sı Selim Bayraktar kimdir? Selim Bayraktar kaç yaşında ve nereli? Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sıydı...

SELİM BAYRAKTAR OYNADIĞI DİZİLER

  • Veda Mektubu - 2023- (Ziya Karlı)
  • Destan - 2021-2022 (Alpagu Han)
  • Vahşi Şeyler - 2021 (Bora)
  • Zümrüdüanka - 2020-2021 (Abbas Demirkan)
  • Rise of Empires: Ottoman - 2020 (Çandarlı Halil Paşa)
  • Aşk Ağlatır - 2019 (Cevdet/ Hünkar Balaban)
  • Ağlama Anne - 2018 (Ali Osman)
  • Ufak Tefek Cinayetler - 2017-2018 (Edip Hoca)
  • Görünen Adam - 2017 (Eşref Şerif)
  • Çoban Yıldızı - 2017 (Zekkar Karakaya)
  • Gecenin Kraliçesi - 2016 (Hakan)
  • Muhteşem Yüzyıl - 2011-2014 (Sümbül Ağa)
  • Bir Bulut Olsam - 2009 (Mahmut Paşa)
  • Köprü - 2006-2007 (Erdal)

SELİM BAYRAKTAR OYNADIĞI FİLMLER

  • Gönül - 2022 (Kalender)
  • Soygun Oyunu: Büyük Vurgun - 2022 (Yücel Soykan)
  • Can Dostlar - 2019 (Kazım)
  • Arada - 2018 (Resul)
  • Sevgili Komşum - 2018 (Cengiz)
  • Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü - 2017 (Adil)
  • İstanbul Kırmızısı - 2017
  • Vezir Parmağı - 2016 (Ekmelettin)
  • Aşk Sana Benzer - 2015 (Aykut)
  • Orman (Jungle) - 2015 (Omar) kısa film yönetmen: Onur Saylak
  • Kırmızı - 2014 (Gökhan)
  • Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda - 2013
  • Büyük Oyun - 2009 (Kaçakçı Lider)
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