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Veda Mektubu'nun Seher'i Bennu Yıldırımlar'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş

27.02.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Fikret karakteri ile hafızalarımıza kazınan ve ekranların aranan yüzü Bennu Yıldırımlar yeni dizisi Veda Mektubu ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Oyunculuk performansı ile büyük takdir toplayan Bennu Yıldırımlar'ın eşi de kendisi kadar ünlü bir isim çıktı. Duyunca şok şaşıracaksınız..

Veda Mektubu'nun Seher'i Bennu Yıldırımlar'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş

Bir dönemin efsane dizilerinden olan Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Fikret karakteri ile ününe ün katan Bennu Yıldırımlar uzun bir aradan sonra Veda Mektubu dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Bennu Yıldırımlar'ın özel hayatı ise herkesi şaşırttı. Meğer Yıldırımlar, kendisi kadar ünlü Arka Sıradakiler'in yıldız ismi ile evliymiş...

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Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Erenköy Kız Lisesini 1986 yılında bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. İki sene de Eski Yunan Dili ve Edebiyatı okudu. Üniversitede okurken İstanbul Şehir Tiyatrosu'na başladı.

Bennu Yıldırımlar 5

Yıldırımlar, 1993-1997 yılları arasında Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural gibi oyuncular ile birlikte rol aldığı ve o zamanlar küçük-büyük herkesin izlediği Süper Baba dizisinin asi kızı Elif olarak tanındı.

Bennu Yıldırımlar 6

2006 2010 yılları arasında yayınlanan ve Reşat Nuri Güntekin’in romanından uyarlanan Yaprak Dökümü dizisinde Fikret karakterine hayat verdi.

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Sonraki yıllarda Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri ve Altınsoylar gibi dizilerde başrollerde ekrana geldi.

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Bennu Yıldırımlar, kendisi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile 1995 yılında evlendi. Çiftin 1999 doğumlu Ada isminde bir kızları bulunuyor.

bennu yıldırımlar eşi

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