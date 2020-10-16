Vedat: Lazio'nun İbrahimovic'i değil, Muriqi'i olacağım

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio, sezon başında Fenerbahçe’den transfer ettiği 26 yaşındaki Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için basın tanıtımı yaptı.

Muriqi, Lazio'da olmaktan dolayı onur duyduğunu belirterek, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Lazio'nun İbrahimovic'i değil, Lazio’nun Vedat Muriq'i olacağım" ifadelerini kullandı.

Türk futbolu ile İtalyan futbolu arasında farklar olduğunu ifade eden Kosovalı golcü, "Takım arkadaşlarımla beraber hedeflerimize ulaşmak için birlikte mücadele edeceğiz. Benim ilk hedefim, hayallerine ulaşmak isteyen takıma yardım etmek. Kendimi düşünmekten çok ben takım oyununu seven biriyim. Üzerimde çok fazla baskı olmasını istemiyorum. Hem saha içinde hem saha dışında takıma elimden gelen katkıyı vermek için çalışacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Lazio'yu neden tercih ettiği sorusuna Muriqi, "Çok fazla teklif geldi ama benim tercihim, oyun tarzından ötürü Lazio oldu. Ayrıca burada sportif direktör Igli Tare de Arnavutluk’tan geliyor. Onun da etkisi var. Lazio benim için en iyi seçenekti. Benim için burada olmak onur" yanıtını verdi.