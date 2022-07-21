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Vedat Milor o görüntülere sert çıktı! 'Mahvediliyor...'

21.07.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Gurme Vedat Milor, restoranlardaki şova dönen sunumları eleştirdi. Vedat Milor, “Baklava yapımındaki ustalığın değil, onun nasıl mahvedileceğini gösteren şovların takdir edildiği ve arzulandığı bir devirdeyiz” dedi.

Nusret Gökçe ile sosyal medyada yayılan yemekleri şovla sunma akımı, her geçen gün daha da artıyor. Son dönmelerde gündem olan baklava sunumu da şova dönüşünce ünlü gurve Vedat Milor bu duruma tepkisiz kalamadı.

"USTALIĞI TEKRAR EGEMEN KILMALIYIZ"

Vedat Milor, “Baklava yapımındaki ustalığın değil, onun nasıl mahvedileceğini gösteren şovların takdir edildiği ve arzulandığı bir devirdeyiz. Muhakkak sosyal medyayla da ilintili. Çok övündüğümüz mutfağımızın lafta kalmaması için bir şekilde ustalığı tekrar egemen kılmalıyız!” ifadelerini kullandı.

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Vedat Milor
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